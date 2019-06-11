11:11 (мск), источник: Forbes
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти у двух третей россиян, имеющих финансовую задолженность, есть проблемы с выплатами. Больше половины граждан — не защищены или уязвимы
К таким предварительным итогам пришли специалисты, которые готовили совместное исследование Всемирного банка и Роспотребнадзора, пишет РБК. Издание ознакомилось с презентацией, которую представили в начале июня на встрече с представителями Банка России и финансовым омбудсменом. Финальную версию доклада Всемирный банк опубликует к осени, сообщил РБК представитель организации.
Эксперты опросили 4013 человек в 16 регионах. Исследование проводилось в этом и прошлом году.
Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали. 14% сообщили о проблемах с выплатой процентов.
Хуже ситуация у тех, кто брал займы не в банке, а в микрофинансовых организациях (МФО): лишь треть из них заявила, что не испытывает трудностей с выплатами. Тем, у кого кредиты и в банке, и в МФО, приходится тяжелее других: почти половина таких семей признались, что экономят на питании, чтобы выплачивать долги. Среди тех, у кого кредит только в МФО или только в банке такие тоже есть, их доля превышает 30%.
Самым популярным видом кредитования оказался потребительский кредит.
Семьи с доходом выше 70 000 рублей чаще всего берут в долг для покупки мебели и бытовой техники, на втором месте — ипотека. Семьи менее обеспеченные чаще занимают на повседневные траты.
Эксперты пришли к выводу, что больше половины заемщиков — 55% — не защищены или уязвимы
Ринат Таиров