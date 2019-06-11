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11:11 (мск), источник: Forbes

Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти у двух третей россиян, имеющих финансовую задолженность, есть проблемы с выплатами. Больше половины граждан — не защищены или уязвимы из-за чрезмерной закредитованности. Больше трети не стоило выдавать кредиты вовсе.

Источник: Reuters

К таким предварительным итогам пришли специалисты, которые готовили совместное исследование Всемирного банка и Роспотребнадзора, пишет РБК. Издание ознакомилось с презентацией, которую представили в начале июня на встрече с представителями Банка России и финансовым омбудсменом. Финальную версию доклада Всемирный банк опубликует к осени, сообщил РБК представитель организации.

Эксперты опросили 4013 человек в 16 регионах. Исследование проводилось в этом и прошлом году.

Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали. 14% сообщили о проблемах с выплатой процентов.

Больше четверти тратят на выплату долгов, повседневные траты и оплату ЖКХ больше 75% совокупных доходов семьи.
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Хуже ситуация у тех, кто брал займы не в банке, а в микрофинансовых организациях (МФО): лишь треть из них заявила, что не испытывает трудностей с выплатами. Тем, у кого кредиты и в банке, и в МФО, приходится тяжелее других: почти половина таких семей признались, что экономят на питании, чтобы выплачивать долги. Среди тех, у кого кредит только в МФО или только в банке такие тоже есть, их доля превышает 30%.

Самым популярным видом кредитования оказался потребительский кредит.

Семьи с доходом выше 70 000 рублей чаще всего берут в долг для покупки мебели и бытовой техники, на втором месте — ипотека. Семьи менее обеспеченные чаще занимают на повседневные траты.

Эксперты пришли к выводу, что больше половины заемщиков — 55% — не защищены или уязвимы из-за чрезмерной закредитованности, пишет РБК. Всемирный банк указал, что 29% опрошенных не стоило выдавать кредит вовсе, еще 26% в зоне риска: при изменении экономической ситуации или снижении дохода им будет трудно выплачивать кредит.

Ринат Таиров

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