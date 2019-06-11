10:21 (мск), источник: ТАСС
Разработчик «Ангары» опроверг информацию о срыве сроков производства ракет
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/ — Специалисты нацелены на поставку изделий вовремя.
Производственное объединение «Полет» (Омск, филиал Центра им. М. В. Хруничева) изготовит
«Сроки изготовления
Ранее ряд СМИ сообщили, что изготовление третьей тяжелой и второй легкой
«Ангара» — семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных
Легкая «Ангара-1.2ПП» была запущена в июле 2014 года. Первый испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая «Ангара-А5П» тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонны на низкую опорную орбиту, 13,3 тонны — на геопереходную, 8 тонн — на геостационарную. Очередной запуск «Ангары» с Плесецка намечен на конец 2019 года. В перспективе запуски