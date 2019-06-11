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10:21 (мск), источник: ТАСС

Разработчик «Ангары» опроверг информацию о срыве сроков производства ракет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/ — Специалисты нацелены на поставку изделий вовремя.

Источник: РИА "Новости"

Производственное объединение «Полет» (Омск, филиал Центра им. М. В. Хруничева) изготовит ракеты-носители «Ангара» раньше срока, отставания по графику нет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Центра им. Хруничева со ссылкой на гендиректора Центра Алексея Варочко.

«Сроки изготовления ракет-носителей “Ангара”, указанные в приказе производственного объединения “Полет”, — это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево (ракеты изготовят раньше срока — прим. ТАСС) относительно графика исполнения государственных контрактов», — сказал Варочко.

По его словам, таким образом, отставания от установленных сроков изготовления ракет нет, специалисты нацелены на поставку изделий вовремя.
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Источник: Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного

Ранее ряд СМИ сообщили, что изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» отстает от производственных сроков 2019 года, задержка составляет от трех месяцев до года.

«Ангара» — семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонны (на низкой околоземной орбите). С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Легкая «Ангара-1.2ПП» была запущена в июле 2014 года. Первый испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая «Ангара-А5П» тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонны на низкую опорную орбиту, 13,3 тонны — на геопереходную, 8 тонн — на геостационарную. Очередной запуск «Ангары» с Плесецка намечен на конец 2019 года. В перспективе запуски ракет-носителей этого семейства планируется проводить с космодрома Восточный в Амурской области.

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