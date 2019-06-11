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12:03 (мск), источник: RNS

Mail.ru Group назвала содиректоров СП с Alibaba

Содиректорами совместного e-commerce бизнеса Mail.ru Group, Alibaba, «Мегафона» и РФПИ станут замглавы российской интернет-компании Дмитрий Сергеев и глава AliExpress в России Лю Вэй, сообщила пресс-служба Mail.Ru Group.

Источник: РИА "Новости"

«Alibaba Group номинирует Лю Вэя, главу AliExpress в России; Mail.ru Group номинирует Дмитрия Сергеева, первого заместителя генерального директора Mail.ru Group. Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех транзакций в рамках условий сделки», — сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.

«Alibaba Group номинирует Лю Вэя, главу AliExpress в России; Mail.ru Group номинирует Дмитрия Сергеева, первого заместителя генерального директора Mail.ru Group. Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех транзакций в рамках условий сделки», — сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

«Контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия будут владеть российские стороны, а Совет директоров будет включать представителей РФПИ, Alibaba Group, МегаФона и Mail.ru Group. Менеджмент СП возглавят два генеральных содиректора», — отмечается в сообщении компании.

Ранее стороны подписали документ о создании совместного предприятия по развитию электронной торговли, сообщалось в совместном заявлении компаний.

В рамках сделки Alibaba Group инвестирует $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress. «Мегафон» продаст Alibaba Group свою экономическую долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП AliExpress Россия, при этом доля владения голосующими акциями составит 30,2%. Mail.ru Group передаст новой структуре свой бизнес электронной коммерции Pandao и денежные средства в размере $182 млн. Доля компании в СП AliExpress Россия составит 15%, а доля владения голосующими акциями 18,7%.

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РФПИ инвестирует $100 млн и может приобрести у Alibaba Group акции СП на сумму $194 млн.

«После исполнения данного опциона на покупку дополнительных акций СП AliExpress Россия фонд будет владеть 12,9% в СП, а доля владения голосующими акциями составит 9,6%», — отмечалось в сообщении.

Кроме того, в рамках партнерства СП AliExpress Россия и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны будут производить обмен трафиком.

О планах по созданию совместного предприятия Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru Group впервые объявили в сентябре 2018 года. В конце декабря того же года Алишер Усманов заявил, что СП начнёт работать в 2019 году.

В марте текущего года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял журналистам в кулуарах форума «Неделя российского бизнеса», что ходатайство о создании совместного предприятия будет подано в апреле. В конце мая в пресс-службе ФАС сообщили о получении документов о согласовании сделки.

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