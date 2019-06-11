12:03 (мск), источник: RNS
Mail.ru Group назвала содиректоров СП с Alibaba
Содиректорами совместного
«Alibaba Group номинирует Лю Вэя, главу AliExpress в России; Mail.ru Group номинирует Дмитрия Сергеева, первого заместителя генерального директора Mail.ru Group. Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех транзакций в рамках условий сделки», — сообщили в
«Alibaba Group номинирует Лю Вэя, главу AliExpress в России; Mail.ru Group номинирует Дмитрия Сергеева, первого заместителя генерального директора Mail.ru Group. Генеральные директора вступят в должности после получения всех необходимых согласований и завершения всех транзакций в рамках условий сделки», — сообщили в
«Контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия будут владеть российские стороны, а Совет директоров будет включать представителей РФПИ, Alibaba Group, МегаФона и Mail.ru Group. Менеджмент СП возглавят два генеральных содиректора», — отмечается в сообщении компании.
В рамках сделки Alibaba Group инвестирует $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress. «Мегафон» продаст Alibaba Group свою экономическую долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП AliExpress Россия, при этом доля владения голосующими акциями составит 30,2%. Mail.ru Group передаст новой структуре свой бизнес электронной коммерции Pandao и денежные средства в размере $182 млн. Доля компании в СП AliExpress Россия составит 15%, а доля владения голосующими акциями 18,7%.
РФПИ инвестирует $100 млн и может приобрести у Alibaba Group акции СП на сумму $194 млн.
«После исполнения данного опциона на покупку дополнительных акций СП AliExpress Россия фонд будет владеть 12,9% в СП, а доля владения голосующими акциями составит 9,6%», — отмечалось в сообщении.
Кроме того, в рамках партнерства СП AliExpress Россия и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны будут производить обмен трафиком.
О планах по созданию совместного предприятия Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru Group впервые объявили в сентябре 2018 года. В конце декабря того же года Алишер Усманов заявил, что СП начнёт работать в 2019 году.
В марте текущего года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял журналистам в кулуарах форума «Неделя российского бизнеса», что ходатайство о создании совместного предприятия будет подано в апреле. В конце мая в