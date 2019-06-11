Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
В США назвали главного «убийцу кораблей» в мире
5 болезней, которые не получится вылечить летом
Леди Гага отреагировала на обвинения в расставании Купера и Шейк
За какие растения на участке могут наказать
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Андреева, Бондарчук, беременная Германика на премьерах в Сочи
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Мальчик сбрасывает кожу как змея
Леди Гага отреагировала на обвинения в расставании Купера и Шейк
Паулина Андреева в шортах вышла на красную дорожку
62-летний Андрей Ургант станет отцом в третий раз
Что дарят новорожденным в разных странах: удивительные факты
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке могут наказать
Фоторепортажи
12Елизавета II и президенты США
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
16:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Половина авиалайнеров в России оказались в группе риска

Больше половины самолетов российских авиакомпаний не соответствуют требованиям Росавиации и Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве.

Всего не соответствуют новым нормам 400 лайнеров. Десяти из них уже запретили полеты.

По словам источников газеты в Росавиации, в 2019 году ведомство начало требовать от авиаперевозчиков сертифицировать изменения в конструкции иностранных самолетов в России, даже если они уже были зарегистрированы в зарубежных реестрах.

Новость
Самолеты по-прежнему самый безопасный транспорт. Но нужно включать голову

Обычно такие изменения вносят в конструкцию подержанных самолетов, взятых в лизинг. Авиакомпании меняют число мест в салоне, уменьшая бизнес-класс и увеличивая эконом, и изменяют число радиостанций.

Согласно Чикагской конвенции, которую подписала Россия, такие изменения сертифицирует страна регистрации воздушного судна. Она же отвечает и за летную годность самолета. Чаще всего это Бермуды или Ирландия. Однако Росавиация после проверки Генеральной прокуратуры потребовала от авиакомпаний дополнительной сертификации переделок в ведомстве.

Ранее в июне компания Boeing обнаружила брак в деталях своих самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.

Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
25 маяWSJ: власти США решили проверить прошлые поколения самолета Boeing 737 MAX
6 маяWSJ: Boeing около года скрывал неполадки модели 737 MAX
4 маяВсе пассажиры на борту самолета, приводнившегося в США, живы
Справка
Золотую карту какой авиакомпании из РФ не жалко потерять

Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

 Чеченские выпускники устроили драку со стрельбой. Видео
Самые властные и сексуальные женщины Украины. Фото
МВД сняло обвинения с Ивана Голунова
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
Зеленский уволил 15 губернаторов
Чудовищная гора мусора в Индии скоро станет выше Тадж-Махала
Изменены правила выезда детей за границу
Кот, мешающий мальчику делать уроки, стал звездой Сети (видео)
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Здоровье
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку Врачи не распознали у малыша смертельную болезнь.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» В среднем за дочь Алсу с одного телефона голосовали около восьми раз
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности В Госдуме рекомендовали не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости, а также отложить введение ограничений для автомобилей низкого экологического класса
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Классика. Конфликт на детской площадке 406
Как вы решались на второго и последующих детей? 213
Непонятки со школой 194
выдворяют из детского сада 150
Леди
5 женственных образов с платьями на лето Рассказываем и показываем, как носить самые актуальные платья сезона.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь