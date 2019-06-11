19:40 (мск), источник: РИА Новости
Силуанов призвал «холить и лелеять» российских бизнесменов
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Первый
«Общее понимание таково, что нам нужно, как в некоторых странах, знаете, когда бизнесмена считают как господина, к нему так относятся. Потому что он вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам», — сказал Силуанов на Примаковских чтениях.
Если вкладываешь собственные ресурсы, ты идешь на риск. Государство должно тебе всячески поставить плечо, помочь в этом деле.
Такой подход — одна из целей реализуемых национальных проектов, отметил Силуанов. По его словам, очень важно защитить права предприятий и собственности.
Одним из направлений, над которым работают власти, является предстоящая регуляторная гильотина, которая пересмотрит устаревшие требования к бизнесу, которые сейчас мешают работать.
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