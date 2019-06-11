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19:40 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов призвал «холить и лелеять» российских бизнесменов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что бизнесменов в России нужно холить и лелеять, чтобы они могли комфортно инвестировать в российскую экономику.

Источник: РИА Новости

«Общее понимание таково, что нам нужно, как в некоторых странах, знаете, когда бизнесмена считают как господина, к нему так относятся. Потому что он вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам», — сказал Силуанов на Примаковских чтениях.

Если вкладываешь собственные ресурсы, ты идешь на риск. Государство должно тебе всячески поставить плечо, помочь в этом деле.
Антон Силуанов
министр финансов

Такой подход — одна из целей реализуемых национальных проектов, отметил Силуанов. По его словам, очень важно защитить права предприятий и собственности.

Одним из направлений, над которым работают власти, является предстоящая регуляторная гильотина, которая пересмотрит устаревшие требования к бизнесу, которые сейчас мешают работать.

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