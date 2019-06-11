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23:13 (мск), источник: ТАСС

Представитель Зеленского предложил Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную кампанию, которая заключит договор с «Газпромом» и будет поставлять газ населению Украины.

Источник: AP 2019

«На сегодняшний день у нас на Украине работает около 800 трейдеров. Несколько десятков трейдеров активно импортируют газ, поэтому если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — сказал он в эфире «112 Украина».

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Герус предложил Бойко и Медведчуку «организовать компанию, купить газ у “Газпрома”, транспортировать его на Украину и продать конечным потребителям». «Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — добавил он.

Медвдечук 7 июня на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что новая власть на Украине должна обеспечить снижение цены газа, заключив контракты на его прямые поставки с «Газпромом». Со своей стороны Миллер подтвердил готовность начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.

Ранее, 22 марта, в Москве состоялась встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой принял участие председатель правления «Газпрома». На ней Алексей Миллер отметил «заоблачный уровень» цен на газ на Украине для конечного потребителя и указал, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа примерно на четверть.

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