Представитель Зеленского предложил Медведчуку поставлять газ из РФ через частную компанию

«На сегодняшний день у нас на Украине работает около 800 трейдеров. Несколько десятков трейдеров активно импортируют газ, поэтому если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — сказал он в эфире «112 Украина».
Герус предложил Бойко и Медведчуку «организовать компанию, купить газ у “Газпрома”, транспортировать его на Украину и продать конечным потребителям». «Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — добавил он.
Медвдечук 7 июня на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что новая власть на Украине должна обеспечить снижение цены газа, заключив контракты на его прямые поставки с «Газпромом». Со своей стороны Миллер подтвердил готовность начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.
Ранее, 22 марта, в Москве состоялась встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой принял участие председатель правления «Газпрома». На ней Алексей Миллер отметил «заоблачный уровень» цен на газ на Украине для конечного потребителя и указал, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа примерно на четверть.