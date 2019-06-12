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03:15 (мск), источник: РИА Новости

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу «Открытый город».

По словам дипломата, товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг почти трех миллиардов евро.

«Многих это удивит, в социальных сетях нередко приходится читать высокомерные мнения: “Ну, что может быть в Латвии — шпроты да бальзам”. Но мы бы физически не смогли экспортировать шпроты на три миллиарда евро: в Балтийском море нет столько рыбы. Мы экспортируем очень много разных продуктов», — отметил Риекстиньш.

Он уточнил, что Латвия экспортирует в Россию шоколад, детское питание, лекарства, алкоголь, текстиль и химию.

Посол также добавил, что заметил на московских прилавках шпроты рязанского производства. По его словам, это очевидный пример меры защиты внутреннего рынка, связанной с запретом на ввоз латвийских шпрот.

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«Их запретили ввозить в Россию из-за претензий к качеству продукта, хотя нам кажется, что сделано это было для защиты внутреннего рынка. Когда я захожу в московские магазины и вижу, что там продаются шпроты с надписью Lielās šprotes, произведенные в Рязани, это становится очевидным. Кроме того, производитель в России пытается уловить запросы потребителей на ностальгию, потому что даже ему кажется, что продукт из Латвии лучше. У каждого государства по отдельным продуктам имеются свои традиции, которые перебить трудно», — сказал дипломат.

Риекстиньш напомнил, что одной из латвийской компаний еще в конце 2017 года отменили запрет на ввоз рыбных консервов в Россию, однако, по словам посла, это предприятие уже переориентировалось на другие рынки и возвращаться на российский не особо рассчитывает, поскольку боится попасть под одни и те же санкции.

В начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений, включая наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.

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