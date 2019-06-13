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02:35 (мск), источник: Известия

Не медом намазано: в Центральной России массово гибнут пчелы

Чем обернется вымирание этих насекомых.

Пчеловоды четырех центральных регионов России бьют тревогу — их пасеки усеяны мертвыми пчелами. Они винят фермеров, которые не предупредили их об использовании химикатов. Масштабы бедствия пока оценить сложно, как и причину гибели насекомых — органы надзора только взялись за проверку. Но проблема существует не один день и, как предупреждают ученые со всего мира, может привести не только к разорению пчеловодов, но и потере продовольствия на $600 млрд. Подробнее о бедах российских пасечников и ключевой роли их подопечных в экосистеме — читайте в материале «Известий».

Нападение без предупреждения

На массовую гибель пчел жалуются в Центральном и Приволжском федеральном округах — лидерах по числу пчелосемей, если опираться на данные последней всероссийской сельскохозяйственной переписи. В Курской области, где известно о гибели этих насекомых уже в 10 районах, проблемой занялся губернатор. В понедельник, 10 июня, врио главы региона Роман Старовойт потребовал, чтобы фермеры предупреждали власти о предстоящих сельхозработах с использованием ядохимикатов. Специалисты ветеринарной службы признают, что ущерб огромный — в некоторых хозяйствах пасечники лишились 75 пчелосемей. Результаты проверки ветслужбы и Роспотребнадзора пока неизвестны.

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В Липецкой области проверку из-за массовой гибели пчел проводят специалисты природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарии. Пасеки буквально усыпаны мертвыми насекомыми.

— С девятого класса занимаюсь пчеловодством. И за 20 лет не помню, чтобы подобное случалось, — рассказал местной газете «Добринские вести» Сергей Ряских, у которого три дня назад погибли почти 100 пчелосемей.

Пчеловод Виктор Титов, пасека которого тоже опустошена, винит во всем фермерские хозяйства. Раньше они заранее предупреждали о планах по обработке посевов.

— Раньше мы даже расписывались в бланке, что оповещены, знаем, что начинается обработка от мотыльков, — говорит Титов.

Всего в Добринском районе, по примерным подсчетам, погибли порядка 200 пчелосемей. Одна стоит порядка 5−10 тыс. рублей (по максимальной планке — 200 млн рублей ущерба, плюс упущенная прибыль — медовый урожай сорван).

По инструкции ветлабораторий, пчеловоды, получив информацию о предстоящей химобработке, должны закрыть ульи и увезти на расстояние не менее 7 км от места применения пестицидов. Обратно их можно вернуть не раньше чем через 12 суток.

Случаи массовой гибели пчел были зафиксированы также в нескольких районах Рязанской, Воронежской и Саратовской областей.

За пчелиную колонию — в колонию

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Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров говорит, что ненормированное использование пестицидов всегда приносило ущерб пчеловодству, а также популяции птиц и полезных растений — в этой проблеме нет ничего нового. Однако говорить о том, что в этом сезоне с ними стали перебарщивать, рано — таких цифр пока попросту нет. В 2018 году, по подсчетам ФГБУ «Россельхозцентра», было применено 65,1 тыс. т пестицидов, в 2016-м — 61,4 тыс. т.

Липецкая природоохранная прокуратура намерена подключить к проверке и следователей из регионального управления СК. Если в течение суток ветнадзор забирает пробы для лабораторного анализа и выясняется, что виной гибели пчел стали химикаты, можно идти в суд. Без соблюдения этого порядка справедливости добиться сложно. В прошлом году пасечник из Саратовской области жаловался на фермера, который обрабатывал поля пестицидами с самолета — из-за этого, как он утверждал, погибли 450 пчелосемей. Фермер отрицал вину и отказался выплачивать компенсацию, до суда дело не дошло.

Мужчине из Орловской области, у которого погибли 60 пчелосемей, удалось отсудить 156 тыс. рублей у агрохозяйства — правда, суд снизил сумму возмещения почти в пять раз.

Согласно КоАПу, нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами карается штрафом до 10 тыс. рублей, возможно приостановление деятельности предприятия. А компенсацию можно требовать по ГК.
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В европейских странах вводят всё более суровые меры — масштаб вымирания пчел пугает ученых и власти. В Австрии, например, хозяина фруктовой плантации приговорили к году тюремного заключения и штрафу в €20 тыс. Он распылил в саду пестицид хлорпирифос, из-за чего погибли 50 пчелиных колоний. Суд постановил, что садовод как специалист знал, что химикаты могут навредить пчелам и, как следствие, людям, которым в тарелку мог попасть «отравленный» мед. В Германии штраф за преднамеренное убийство пчел повысили до €65 тыс.

Не слышно жу-жу

За последние 5−10 лет популяции диких пчел сократились на 25−30%, заявляли ученые из Северо-Западного университета (Northwestern University, США). Только в США за 2015 год домашних пчел стало вдвое меньше. В других странах ситуация не лучше: насекомые исчезают в Великобритании (в мае активисты просили жителей ради спасения пчел не косить газоны — так будет больше нектара), Германии, Болгарии и других странах.

По мнению американских ученых, в массовой гибели этих насекомых по всему миру четыре причины: глобальное потепление, распространяющие вирусы клещи Varroa (в 2016 году пчеловодческие хозяйства США потеряли из-за него 44% пчел), пестициды и так называемый синдром коллапса колоний, когда пчелиные семьи неожиданно покидают улей.
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Энтомолог, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова Дмитрий Мусолин в беседе с «Известиями» отметил, что выделяют две основные причины — применение агрохимикатов и вирусы. Звучали также предположения о том, что на пчел плохо влияет мобильная связь, но они не нашли подтверждения.

По данным всероссийской сельскохозяйственной переписи, в России 3 млн пчелосемей — на 18,1% меньше, чем 10 лет назад. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин приводил цифру в 3,2 млн пчелосемей, но это не сильно меняет ситуацию.

Чтобы эффективно опылять растения, нужно 7,2 млн пчелосемей, а если по максимуму осваивать медовые запасы — и вовсе 18 млн, считают в НИИ пчеловодства.

Исчезающий рой

Пчелы играют огромную роль для сельского хозяйства, хотя они, конечно, не единственные насекомые, опыляющие растения.

— Если пчелы продолжат умирать такими же темпами, как сейчас, нас ждут большие проблемы, — говорит энтомолог Дмитрий Мусолин.

Речь идет о потере продовольствия на $577 млрд, заявляли в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По оценкам экспертов, которые приводит «Российская газета», в России ущерб из-за массовой гибели пчел может составить десятки миллиардов долларов.

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В России проблемы во многом связаны с разобщенностью пчеловодов и отсутствием отдельного закона для них, считают эксперты. Большинство пчеловодов работают в частном секторе и не регистрируют пасеки, говорит врио заместителя директора по науке Федерального научного центра пчеловодства Маргарита Харитонова.

— Собственники полей порой не знают, что в непосредственной близости к их владениям находятся пчелиные семьи. Ведь ни тех, кто занимается обработкой, ни органы местного самоуправления пчеловоды никак не оповещают, — приводит слова специалиста «АиФ».

По ее мнению, фермерам из-за некоторых видов вредителей, способных за несколько дней уничтожить урожай, приходится в срочном порядке проводить обработку земель. Из-за этого они не успевают предупредить пчеловодов, если те знают об их существовании.

— Если искать истоки проблемы, то они не только в недостаточной информированности обеих сторон, но и в отсутствии федерального законодательства, — считает Харитонова.

В России, однако, есть правила применения химикатов. Согласно им, администрация хозяйства обязана предупредить владельцев пчел и ветслужбу о проведении обработки за трое суток.

— Указать применяемый ядохимикат, место (в радиусе 7 км), время и способ проведения обработки, — говорится в сообщении Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории, которая в прошлом году не смогла подтвердить причинно-следственную связь между распылением агрохимикатов и гибелью насекомых.

Инструкции, по-видимому, следуют не все. Предварительные договоренности не сработали даже у известного пчеловода, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Местные фермеры обещали предупреждать его заранее о применении химикатов, но не сдержали слово, рассказал он.

Неправильный мед

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Федерального закона о пчеловодстве действительно нет, отдельными актами отрасль регулируется в 40 регионах. Председатель комитета Госдусмы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявлял, что законопроект о поддержке и развитии пчеловодства планируется принять до конца весенней сессии (то есть до 28 июля).

Первая попытка принять отраслевой закон была предпринята еще в 1999 году, однако Борис Ельцин его не поддержал.

Статистики о масштабах отравлений пчелосемей нет. По подсчетам портала «Мир пчеловодства», в прошлом году жертвами пестицидов стали порядка 100 тыс. пчелосемей. Их используют всё чаще, а каталог разрешенных для использования химикатов регулярно пополняется. Причем среди препаратов есть созданные на основе самых «злых» для пчел инсектицидов — имидаклоприда, диметоксина и клотианидина, отмечает главный редактор портала Александр Пономарев.

С учетом роста производства продукции АПК, перспективы ввода в оборот 10 млн га пустующих земель можно прогнозировать, что вырастут и объемы применения пестицидов. А значит, возрастут и риски для пчеловодов, сетует он.

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