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12:45 (мск), источник: ТАСС

«Ведомости»: Минфин не поддержал введение минимальной розничной цены на пиво

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство финансов не увидело целесообразности во введении минимальной розничной цены на пиво.

Источник: AP 2019

Об этом в четверг пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с копией протокола заседания межведомственной рабочей группы по совершенствованию регулирования алкогольного рынка, в котором отражена соответствующая позиция замминистра финансов Ильи Трунина.

«Введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво при отсутствии лицензирования розничных продаж этого товара нецелесообразно», — приводит издание выводы Минфина.

Представитель Минфина пояснил «Ведомостям», что механизм МРЦ работает только при наличии эффективных инструментов администрирования. Однако окончательных решений по вопросу минимальных цен на пиво еще не принято, добавил он.

В апреле 2019 года газета «Коммерсант» писала, что общественная организация «Опора России» предлагает установить минимальную розничную цену на пивоваренную продукцию на уровне 75 рублей за литр, а также снизить акцизы для малых и средних предприятий отрасли. Ранее ввести минимальную розничную цену на пиво, как писала газета «Известия», призвал Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.

Он предложил установить ее на уровне 35 рублей за 0,5 литра (то есть 70 рублей за литр). В организации полагают, что это позволит повысить качество продукции и сократить долю фальсификата.
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Минфину предложили ввести минимальную цену на пиво

В мае директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил журналистам, что о целесообразности МРЦ говорят небольшие участники рынка, в то время как крупные выступают категорически против внедрения этой меры.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.

В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 215 рублей, на коньяк — 388 рублей, на бренди — 307 рублей за бутылку (0,5 литра). В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 л.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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