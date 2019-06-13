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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что в России необходимо ввести углеродный налог, так как это нужно для подготовки ратификации Парижского соглашения по климату.

Источник: РИА "Новости"

Такое заявление господин Чубайс сделал «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который закрылся 8 июня.

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«Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер», — сказал глава «Роснано».

Он объяснил, что Евросоюз уже утвердил ряд законов, по которым товары облагаются дополнительным налогом, если они произведены с превышающим норму выброса СО2. «И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5−7−10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная», — заявил Чубайс.

По его словам, в России пока не разобрались с правилами измерения выбросов СО2, поэтому налоговая ставка должна быть минимальной, символической.

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