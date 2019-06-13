Авен в письме Путину пожаловался на судей

Как пишут «Ведомости», компания А1 (входит в «Альфа-групп») заключила партнерское соглашение с «Росгосстрахом». По его условиям А1 помогает компании вернуть активы и деньги, которые, по мнению страховщика, были незаконно выведены из компании бывшим собственником Данилом Хачатуровым.
По информации газеты, Петр Авен направил свое письмо Путину в апреле. На документе, с которым ознакомилось издание, стоит резолюция: «Рассмотреть [генпрокурору] Чайке Ю. Я.», утверждает издание. Авен свои письма президенту обсуждать с «Ведомостями» отказался. В А1 подтвердили, что Авен писал президенту и его запрос был передан в Генпрокуратуру. Просьбы проверить сделки Хачатурова были направлены в несколько госорганов, добавили в компании. «Росгосстрах» подтвердил, что привлекает специалистов сторонних организаций, включая А1. Генпрокуратура и владелец «Росгосстраха» банк Открытие не ответили на запросы газеты.
В 2016 году Хачатуров и «Открытие холдинг» договорились о сделке: бизнесмен получил долю в компании, а холдинг — страховщика и связанные с ним активы. В 2017 году Банк России начал санацию банка Открытие, новый менеджмент занялся аудитом и выявил ряд заведомо убыточных сделок: деньги и имущество выводились на счета компаний Хачатурова и его брата Сергея, на которого был зарегистрирован «Росгосстрах». Ущерб страховщику оценивается в 1,5 млрд рублей, пишут «Ведомости». Сергей Хачатуров с апреля прошлого года под стражей по обвинению в мошенничестве и растрате.
Авен написал президенту, что многочисленные иски «Росгосстраха» были отклонены Арбитражным судом Москвы. «Решения судов принимаются исключительно в пользу компаний г-на Хачатурова, а сами дела рассматриваются с грубыми процессуальными нарушениями», — цитирует газета. Миллиардер не исключает, что Хачатуров может влиять на судей.
Хачатуров сказал «Ведомостям», что рад появлению письма Авена и решению Путина.
«Чем больше внимания будет привлечено к моему личному конфликту с [президентом банка Открытие Михаилом] Задорновым, тем выше вероятность, что он закончится объективным расследованием», — заявил бывший участник списка Forbes. «Альфа-групп» на этом споре пытается заработать, считает Хачатуров. По его словам, у компании это не получилось, но жаловаться по такому поводу президенту — «это, конечно, сильно, но стыдно», добавил Хачатуров.