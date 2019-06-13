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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного резкого роста цен на билеты в плацкарт в июне-августе 2019 года, говорится в сообщении ФАС. Проверка был проведена после обращения Общероссийского объединения пассажиров. По их данным, билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65−100%.

Источник: РИА "Новости"

«ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют», — говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольная служба проанализировала стоимость тарифов на направлениях из Москвы в Адлер, Смоленск, Псков, Казань, Калининград, Вологду, Ростов-на-Дону, Ижевск, Ярославль, Санкт-Петербург, а так же Екатеринбург—Тюмень, Новосибирск—Томск с января 2017 года по июнь 2019 года, а по некоторым направлениям по сентябрь 2019 года.

Средний показатель заполняемости мест увеличился на +1% и составил 68%. Резкого роста спроса не зафиксировано, говорится в сообщении. Объем продаж на поездки в июне-августе 2019 года по состоянию на 1 июня увеличился на 3%, дефицита билетов в продаже не выявлено. Применяемые тарифы на билеты в плацкартном сегменте не превышают предельно максимальный уровень. Напомним, он был установлен ФАС на уровне 3,9% с 1 января 2019 года.

В Федеральной пассажирской компании серьезное подорожание билетов также отрицали. Большую разницу в цене там объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями.

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