14:49 (мск), источник: Коммерсантъ
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного резкого роста цен на билеты в плацкарт в
«ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на
Антимонопольная служба проанализировала стоимость тарифов на направлениях из Москвы в Адлер, Смоленск, Псков, Казань, Калининград, Вологду,
Средний показатель заполняемости мест увеличился на +1% и составил 68%. Резкого роста спроса не зафиксировано, говорится в сообщении. Объем продаж на поездки в
В Федеральной пассажирской компании серьезное подорожание билетов также отрицали. Большую разницу в цене там объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями.