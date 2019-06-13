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16:33 (мск), источник: Ведомости

Добыча ОПЕК достигла минимума за девять лет

В мае члены картеля произвели меньше 30 млн баррелей в сутки.

Источник: Reuters

Страны, входящие в ОПЕК, в мае этого года впервые с 2010 г. добыли меньше 30 млн баррелей нефти в сутки. Производство снизил Иран (на 227 000 баррелей в сутки из-за санкций), а также Саудовская Аравия, Нигерия и Венесуэла, следует из отчета ОПЕК. В мае картель снизил добычу на 0,8% — до 29,9 млн баррелей в сутки, говорится в нем.

С мая контрагентам США запрещено покупать иранскую нефть под угрозой вторичных санкций. До этого для некоторых стран, среди которых Индия и Китай, действовало исключение. Теперь Иран добывает 2,4 млн баррелей в сутки против 3,5 млн баррелей год назад.

В итоге страны ОПЕК перевыполнили условия сделки с Россией и присоединившимися государствами почти (от октября прошлого года) на 42%.

Участники от ОПЕК должны были сократить добычу на 812 000 баррелей, но вышло 1,2 млн баррелей, следует из данных организации.

ОПЕК понизил прогноз спроса на нефть. В прошлом году предполагалось, что спрос в 2019 г. перевалит за психологически важную отметку 100 млн баррелей в сутки, то сейчас картель ожидает на 70 000 баррелей в сутки меньше: по новому прогнозу, суточное потребление составит 99,86 млн баррелей. Рост спроса будет генерироваться в основном в Азии — Индии и Китае, а также американскими странами, ожидает ОПЕК.

По предварительным данным за апрель, говорится в его отчете, запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 25 млн баррелей — до 2,874 млрд. Это на 7,6 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

Баррель нефти Brent может опуститься ниже $40 и даже до $30, если соглашение об ограничении добычи не будет продлено (так называемая сделка ОПЕК+), заявил в понедельник первый вице-премьер Антон Силуанов, не исключил такого сценария и министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

Инфографика
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

25 июня министры энергетики 25 стран — участниц соглашения решат, продлевать ли его. К понедельнику, 10 июня, почти все участники соглашения высказались за то, чтобы продлить ограничение добычи, только мнение России оставалось непонятным, говорит аналитик АКРА Василий Танурков.

«Развал соглашения и переход к политике максимизации добычи мог бы привести к резкому падению цен, как это случилось в 2015—2016 гг.., — говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. — Сейчас мировая экономика замедляется, падает спрос на нефть, а добыча сланцевой нефти в США продолжает расти. Так что ОПЕК в своих прогнозах немного снизил оценку роста спроса на нефть в 2019 г. — до 1,1 млн баррелей нефти в день (в 2018 году рост составил 1.4 млн баррелей в день), и почти не изменил оценку добычи нефти вне стран ОПЕК — она должна вырасти на 2,1 млн баррелей в день, в основном за счет США. Эти прогнозы можно рассматривать как аргумент в пользу продления сделки».

Виталий Петлевой

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