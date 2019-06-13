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17:26 (мск), источник: Газета.Ру

Ничего не помогает: Венесуэла продолжает голодать

Зачем Центробанк Венесуэлы проводит новую денежную реформу.

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Венесуэла проводит очередную денежную реформу в стране из-за гиперинфляции. 13 июня вводятся новые купюры. Эксперты отмечают, что это не сможет разрешить затянувшийся экономический кризис, однако на какое-то время эта мера поможет. Тяжелая ситуация в стране может продлиться как минимум до 2040 года. Более 3,5 млн граждан уже сбежали из страны, а те, кто остался, продолжают голодать.

Центробанк Венесуэлы из-за гиперинфляции решил ввести в оборот с четверга, 13 июня, новые денежные купюры номиналом в 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. суверенных боливаров. Об этом регулятор объявил на своем сайте.

Мера необходимая, чтобы добиться «более эффективной работы платежной системы и облегчения финансовых операций», отмечают в Каракасе.

Самая крупная из новых банкнот — 50 тыс. суверенных боливаров.

Ее эквивалент — почти $8 — превышает минимальную заработную оплату труда в месяц в стране, равную 40 тыс. суверенных боливаров. На эту сумму в стране можно купить два килограмма мяса, а 500 боливаров может хватить лишь на одно яйцо.

Новые банкноты вводятся в стране второй раз за календарный год. В августе 2018 года в обращение была введена банкнота в 500 суверенных боливаров.

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Тогда президент страны Николас Мадуро объявил о деноминации в стране и лишил боливар пяти нулей. Новая валюта получила название «суверенный боливар». В прошлом году новая серия отпечатанных банкнот была номиналом от 2 до 500 суверенных боливаров.

Предполагалось, что выпуск новых купюр улучшит ситуацию в стране и проблем с наличным денежным оборотом будет меньше. Однако деноминация не помогла. Бумажных денег в стране не хватает. По сообщению агенства Bloobmerg, банки до сих пор ограничивают снятие наличных денег в стране эквивалентом примерно в один доллар.

Венесуэльцы, как правило, расплачиваются либо пластиковыми карточками или делают электронные переводы. Кроме того, жители страны продолжают активно переходить на американские доллары или другую, более надежную валюту.

Но совсем без денег Венесуэла не может обойтись. Наличные деньги нужны, например, для оплаты проезда в общественном транспорте и товаров, которые попадают под госрегулирование. В частности, это бензин.

«Выпуск новых денежных банкнот “при галопирующей инфляции” не то лекарство, которое может помочь, но на некоторое время оно снимает симптомы», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Устранить дисбаланс в экономике Венесуэлы такие меры бессильны.

При таком экономическом кризисе люди всегда используют либо другие валюты, либо заменители денег, движение товаров и услуг все равно продолжается, просто сильно замедляется, рассказывает он.

Эксперт ожидает последующих денежных реформ и не исключает дальнейшую замену боливара на другую денежную единицу, после чего власти могут «ее обменять по грабительскому курсу, и снова девальвировать уже новую валюту».

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«При этом для исполнения бюджета, чем ниже падает национальная валюта, тем лучше — проще исполнить бюджет, но при этом разрушаются государственные институты и доверие к власти», — сказал Антонов.

Например, в Аргентине похожие кризисные явления наблюдаются с 2000 года, им уже почти два десятка лет, продолжает аналитик.

Так что кризис в Венесуэле может продлиться до 2040 года, если только не произойдет до этого смена политического режима, полагает Антонов.

Новые купюры любого номинала в текущей экономической и внутриполитической ситуации никак не помогут венесуэльской экономике, соглашается руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

Напомним, проблемы у Боливарианской республики начались еще во времена президентства Уго Чавеса: экономика была построена вокруг нефтяных доходов, но в развитие судьбоносной для страны отрасли вкладывалось мало, а политика по национализации и постоянные изменения условий игры фактически «изгнали» из Венесуэлы иностранных инвесторов. При этом спусковым крючком для ухода экономики в крутое пике стало падение нефтяных цен в 2014 году, уже при Николасе Мадуро.

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Одной из основных причин кризиса Венесуэлы является многолетнее разрушение нефтяной промышленности, от которой страна серьезно зависит, поскольку на нее приходится более 90% венесуэльского экспорта, говорится в колонке центра энергетических исследований Института Бейкера при Университете Райса, опубликованной накануне в Forbes. Ее автор считает, что теперь для восстановления экономики Венесуэле необходим «спасательный пакет» от МВФ и международного сообщества в размере $90 млрд.

В настоящее время страна находится в удручающей экономической ситуации.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), прогноз по инфляции к концу этого года составляет 10 млн процентов. В 2018 году ВВП снизился почти на 17%, а в 2019 ожидается падение на 37%.

В Каракасе по сути гуманитарный кризис. Жизнь венесуэльцев проходит в очень тяжелых условиях. Они жалуются на высокие цены, нехватку товаров в магазинах, дефицит медикаментов и многое другое. Из-за проблем в стране многие из них пытаются найти лучшее место за границей. Например, наплыв мигрантов в соседней Колумбии спровоцировал миграционный кризис. В 2018 году ООН сообщала, что Венесуэлу уже покинули 3,4 млн человек.

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Все это происходит на фоне политического раскола страны в результате которого сформировалось двоевластие. В стране есть президент Мадуро, поддерживаемый Россией, и самопровозглашенный временный президент Хуан Гуайдо, который стал лидером оппозиционного движения.

Главные кредиторы Венесуэлы — Россия и Китай. Bloomberg отмечал, что Китай с 2008 года предоставил Каракасу в общей сложности $70 млрд. Точной информации о долге Венесуэлы перед Россией нет, данные разрозненны. По данным Reuters, c 2006 года инвестиции Россия в Боливарианскую республику оцениваются в $17 млрд. Часть средств выделяется компании PDVSA в качестве предоплаты за поставки нефти и погашается за счет отгрузок. В 2011 году Москва выделила Каракасу кредит в размере $4 млрд. В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывали, что надежды на возвращение Каракасом российских денег все меньше.

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Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

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