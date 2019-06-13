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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый налог Чубайса назвали неподходящим для России

Предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом углеродный налог не применим в российских реалиях и может привести к росту цен, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, которого цитирует официальный сайт нижней палаты парламента.

Источник: Государственная Дума

По словам Завального, Россия является «одной из самых чистых стран развитого мира» по показателям выбросов углекислого газа и «с точки зрения давления на мировой климат». Примерно 35 процентов произведенной электроэнергии приходится на атомную и гидроэнергетику, что является хорошим показателем по сравнению с другими странами, в частности, с Китаем.

Можно с уверенностью сказать, что энергетика России — практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог [для предприятий, не выполняющих экологические нормы при производстве] для России не так актуален, как в других странах.
Павел Завальный
глава комитета Госдумы по энергетике

В «подстегивании» развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Россия, по словам Завального, не нуждается. Солнечная и ветровая генерация уместны только в тех регионах, где нет доступа к центральному энергоснабжению, и только в качестве «поддерживающих» источников энергии. В противном случае использование ВИЭ будет экономически нецелесообразным из-за доступности углеводородов и отсутствия в России необходимых технологий.

В конечном итоге неразумное использование ВИЭ вместо традиционной энергетики приведет к подорожанию электроэнергии для промышленных предприятий, а значит, и их продукции, считает Завальный.

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Его коллега, замглавы комитета по энергетике Валерий Селезнев в интервью RT заявил, что углеродный налог актуален для стран, не имеющих собственных месторождений углеводородов. «В нашей их избыток. Мы стоим на первых-вторых местах по добыче. Освобождаться от своего преимущества было бы глупо», — отметил Селезнев.

По его словам, введение подобного налога приведет к подорожанию потребительских товаров. «По сути, Чубайс предлагает один из вариантов ухудшения положения — обложить налогом то, что у нас, наоборот, должно получать всевозможные преференции», — заключил депутат.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснано» Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, которым облагались бы предприятия, не выполняющие нормы по вредным выбросам при производстве. Главными плательщиками нового налога могли стать энергетики и металлурги. При этом, по словам Чубайса, в России не выработаны механизмы измерения вредных выбросов, поэтому ставки налога в первое время должны быть символическими.

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