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18:10 (мск), источник: ТАСС

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия может вновь начать поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Источник: РИА "Новости"

«Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году. <…> “Газпром” мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня», — сказал он.

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Новак также сообщил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу.

«Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи — консультации Россия — Украина — Еврокомиссия во второй половине сентября, — сказал он. — Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства».

Контакт по транзиту

Украина пока не готова к заключению контракта по транзиту газа в соответствии с европейским законодательством, проще продлить действующий, заявил Новак.

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«Украина на сегодняшний день пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант — это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне», — сказал он.

При этом Новак отметил, что существуют условия, при которых газотранспортная система Украины может быть использована. «Если будет конструктивный подход, будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения — разбирательства в арбитражных судах, в принципе тогда транспортная система может быть использована, но мы знаем на сегодняшний день, что пока нет никаких предложений со стороны украинских коллег», — сказал он.

Россия подтвердила готовность продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

«Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта», — сказал Новак.

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