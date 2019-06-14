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В Великобритании продают тюрьму для ведьм за четверть миллиона евро
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Великобритании небольшое здание, которое
Это третья попытка владелицы Ванессы Митчелл избавиться от известного здания в Эссексе. Пишут, что она покинула дом в 2004 году после того, как увидела «таинственные брызги крови» и подверглась «нападению» со стороны злобных призраков, один из которых был «козлом сатанинского вида».
Потенциальных покупателей предупреждают, что бывшую тюрьму, известную как «Клетка», некоторые риелторы называют самым часто посещаемым домом в Англии. Также он нередко попадает в объективы телекамер.
Во время судебных процессов в 1582 году 14 женщин были обвинены в преступлениях, связанных с колдовством, три из них — казнены. Одна из обвиняемых, Урсула Кемп, была местным целителем, которую приговорили к смертной казни через повешение. Ее имя упоминается на мемориальной доске, висящей на одной из стен бывшей тюрьмы.
В 1921 году в саду дома были обнаружены два женских скелета, которые эксперты считают останками женщин, названных ведьмами. По сообщения СМИ, некоторые кости были пробиты гвоздями.