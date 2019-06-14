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00:44 (мск), источник: РИА Новости

В Великобритании продают тюрьму для ведьм за четверть миллиона евро

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Великобритании небольшое здание, которое когда-то было средневековой тюрьмой для людей, обвиняемых в колдовстве, теперь стало уютным домом и выставлено на продажу, сообщает Live Science.

Источник: РИА Новости

Это третья попытка владелицы Ванессы Митчелл избавиться от известного здания в Эссексе. Пишут, что она покинула дом в 2004 году после того, как увидела «таинственные брызги крови» и подверглась «нападению» со стороны злобных призраков, один из которых был «козлом сатанинского вида».

Потенциальных покупателей предупреждают, что бывшую тюрьму, известную как «Клетка», некоторые риелторы называют самым часто посещаемым домом в Англии. Также он нередко попадает в объективы телекамер.

Во время судебных процессов в 1582 году 14 женщин были обвинены в преступлениях, связанных с колдовством, три из них — казнены. Одна из обвиняемых, Урсула Кемп, была местным целителем, которую приговорили к смертной казни через повешение. Ее имя упоминается на мемориальной доске, висящей на одной из стен бывшей тюрьмы.

В XVI и XVII веках Эссекс был центром таких судебных процессов: из 112 ведьм, приговоренных к смерти в Англии в 1640-х годах, 82 были казнены в Эссексе.

В 1921 году в саду дома были обнаружены два женских скелета, которые эксперты считают останками женщин, названных ведьмами. По сообщения СМИ, некоторые кости были пробиты гвоздями.

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