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01:17 (мск), источник: Известия

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

НПФ видят потенциал инвестирования средств в альтернативные проекты.

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»). АНПФ видит в этом проекте высокий потенциал, однако для инвестирования в него есть законодательные ограничения. В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.

Однако в экспертной среде говорят, что инвестировать средства будущих пенсионеров в «зеленые» разработки для России пока непозволительная роскошь.

Энергия ветра

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НПФ предложили вложить средства будущих пенсионеров в строительство ветряных электростанций. С такой инициативой выступила компания «Роснано». Фонды видят в этом высокий потенциал, как и в целом в капиталовложениях в «зеленую» энергетику, однако сегодня в России для инвестирования в подобные проекты есть ряд ограничений. Такой ответ содержится в письме главы АНПФ Сергея Белякова в «Роснано».

Фонд развития ветроэнергетики, основанный компанией, планирует построить и ввести в эксплуатацию к 2024 году в нескольких регионах России 15−20 ветропарков общей мощностью до 1,8 ГВт. Организационно-правовая форма фонда — инвестиционное товарищество.

Сегодня у НПФ на законодательном уровне есть ряд ограничений для участия в инвестиционных товариществах.
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Сергей Беляков в письме в «Роснано» отметил, что для инвестиций НПФ в подобные проекты необходимо на законодательном уровне установить возможный объем вложений как за счет пенсионных резервов, так и за счет накоплений. В случае урегулирования всех вопросов АНПФ готова вернуться к обсуждению конкретных параметров участия в этом проекте.

В «Роснано» получили ответ АНПФ и намерены вести дальнейшие переговоры, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Соответствующие предложения АНПФ о внесении изменений в законодательство Центробанк не получал, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. При этом ЦБ уже разработал проект документа, который предлагает расширить состав активов для инвестирования пенсионных резервов. В том числе дать частным фондам возможность вкладываться в доли общего имущества товариществ.

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Непозволительная роскошь

Документ, который разработал Центробанк, уберет лишь один из барьеров для инвестирования пенсионных резервов в такие нестандартные для отрасли проекты, рассказал «Известиям» начальник управления анализа пенсионного рынка НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. В международной практике институты коллективных инвестиций, к которым относятся и пенсионные фонды, активно вкладываются в подобные инфраструктурные проекты для повышения доходности своих инвестпортфелей, предпочитая их менее экологичным альтернативам.

— В России же для вложения пенсионных средств в подобные инициативы пока еще сохраняются непреодолимые препятствия, — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что для НПФ в российских реалиях очень важно сохранять высокую степень ликвидности своих вложений — то есть иметь возможность быстрого выхода из инвестиций, а также достаточно высокие кредитные рейтинги, что в случае с инвестиционным товариществом проблематично.

К тому же недавно для фондов была введена ответственность за неэффективные вложения. Как сопоставлять инвестиции в товарищества с куда более понятными облигациями или депозитами, пока тоже непонятно.

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В целом инвестирование в альтернативную энергетику весьма перспективно, ведь это может решить проблему дефицита электричества в удаленных уголках России. К примеру, по итогам 2018-го в странах ЕС доля возобновляемых источников энергии превысила 32%, в том числе 12% — в части ветряной генерации и 4% — солнечной. Таким образом страны улучшают свою экологию, а также замещают выводимые мощности атомных или угольных электростанций. Но для России это пока непозволительная роскошь, подчеркнул Евгений Биезбардис. Сроки вхождения НПФ в подобного рода активы будут зависть от того, когда разработчики нормативных актов снимут существующие ограничения, а также получатели пенсионных инвестиций будут готовы обеспечить необходимую надежность.

«Зеленые» проекты, которые финансируются на средства НПФ, уже есть, например, в области переработки твердых бытовых отходов (ТБО), сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, вложение пенсионных средств в «зеленую» энергетику — перспективное направление, которое будет поддерживаться государством и обеспечено высокой гарантией.

Анатолий Аксаков сообщил, что депутатский корпус готов оказать законодательную поддержку для возможности вложения средств НПФ в экологичные проекты. Более того, расширение возможности частных фондов для инвестирования обсуждают давно, и в первой очереди стоят «зеленые» активы. Однако до конца года этот вопрос вряд ли будет решен, поскольку основное внимание государства и депутатов будет сконцентрировано на новой концепции индивидуального пенсионного капитала.

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