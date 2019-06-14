Reuters заподозрило окружение Игоря Сечина в использовании самолетов «Роснефти» в личных целях

Агентство Reuters утверждает, что корпоративные самолеты «Роснефти» десятки раз летали на популярные зарубежные курорты в праздничные и выходные дни. При этом об официальных мероприятиях в тех местах, в которые летали эти самолеты, «Роснефть» не сообщала.
Агентство отследило 290 рейсов корпоративных самолетов «Роснефти» из России и обратно с января 2015 года по май 2019-го. Выяснилось, что 96 таких полетов пришлись на праздничные дни или выходные — с вечера пятницы по утро понедельника. В частности, самолеты за четыре с небольшим года совершили восемь перелетов на Сардинию (Италия), 15 раз летали на Мальдивы и семь раз в Пальма-де-Мальорку (Испания), пишет Reuters.
Агентство обнаружило информацию об официальных мероприятиях «Роснефти» лишь в 42 пунктах назначения из 290.
При этом Reuters заметил, что члены ближнего круга Игоря Сечина, в том числе его бывшая жена и общие друзья, нередко публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест, где тогда были самолеты «Роснефти». Например, 15 июля 2018 года борт компании приземлился в Пальма-де-Мальорке, и в тот же день певица Анита Цой опубликовала фото в Instagram с подписью, что ее семейные каникулы начались. Reuters называет Аниту Цой другом семьи Сечиных. 19 июля Цой опубликовала фото с геотегом на Мальорке, на котором изображены она, ее муж Сергей Цой и их сын. Сергей Цой в 2016 году возглавил компанию-оператора авиационных активов «Роснефти». 1 августа Цой опубликовала фото из Москвы: в тот же день там приземлился самолет «Роснефти».
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Сам Сечин в таких постах не появлялся, но Reuters сумел заснять очень похожего на него человека, который садился в самолет нефтяной госкомпании в аэропорту Пальма-де-Мальорки 6 августа 2018 года (это был понедельник). Этот борт с бортовым номером M-YOIL летал на испанский курорт летом прошлого года шесть раз, утверждает Reuters. Анита и Сергей Цой не ответили на запросы Reuters.
Бывшая жена Сечина Ольга публиковала фото с Сардинии летом 2015 года, в тот же период на остров трижды летал самолет «Роснефти» с номером OE-IRS. В декабре 2016 Анита Цой публиковала фото из бизнес-джета и затем с Мальдивских островов, тогда же свои фото публиковала Ольга Сечина. В тот же период на острова летали самолеты «Роснефти», указал Reuters.
Что ответили в «Роснефти»
В «Роснефти» на запрос Reuters ответили, что компания является «глобальной мировой» и работает с партнерами «во всех регионах мира там, где это необходимо». Административные расходы осуществляются в соответствии с корпоративными стандартами, говорится в сообщении на сайте госкомпании.
Там же «Роснефть» отмечает, что агентство Reuters стало «диверсионной группой, обслуживающей задачи спецслужб заинтересованных государств».
Запрос о полетах корпоративного самолета в компании назвали признаком «слежки» агентства за руководством «Роснефти’с использованием конфиденциальной информации, «доступной исключительно уполномоченным госорганам и спецслужбам». Это, считают в компании, угрожает безопасности лиц, за которыми ведется «слежка».
Reuters отмечает, что использовал для расследования только данные из открытых источников, в частности, сайты planefinder.net, flightaware.com, opensky.network.org and flight-data.adsbexchange.com. В агентстве добавляют, что «Роснефть» не ответила, есть ли у Сечина в контракте пункт, разрешающий ему использовать корпоративные самолеты для личных нужд. Источник Reuters, близкий к совету директоров компании, сказал, что такие условия руководство не рассматривало.
Reuters указал, что в апреле уже спрашивал компанию, совершались ли полеты самолетов «Роснефти» в интересах друзей или членов семьи сотрудников нефтепроизводителя, но получил отрицательный ответ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от комментариев отказался, сказав, что это внутренние дела компании. Представитель правительства на запрос Reuters не ответил.
Сколько стоят полеты
Reuters выяснил, что летавшим на Мальорку бортом управляет сингапурская компания AV Asia Developments, которая на 100% контролируется «Роснефтью». В 2016 году финансовый отчет показал, что компания получила $1,86 млн за фрахт ее единственного самолета и больше $2 млн за его обслуживание. Исходя из этих цифр, агентство подсчитало стоимость одного часа в воздухе — порядка $40 000. Бизнес-класс «Аэрофлотом» на Мальдивы стоит в среднем в 10,6 раз меньше.