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12:12 (мск), источник: Интерфакс

Средний чек россиян в мае снизился до минимума с начала года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — В мае средний чек россиян снизился на 4 рубля или на 0,7% к апрельскому показателю и достиг самой низкой отметки с начала года — 553 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании «Ромир».

Источник: Reuters

В январе средний чек по стране составлял 573 рубля, в декабре — 624 рубля.

В годовом измерении майский показатель вырос на рубль или на 0,2%.

Сильнее всего на динамике показателя сказались данные по Москве и Петербурге: в столице средний чек с апреля снизился 2,5% до 719 рублей, в Санкт-Петербурге — на 2,6%, до 699 рублей. В остальных городах-миллионниках показатель за месяц потерял 2,3%, за год — 0,8%. В городах-пятисоттысячниках средний чек в мае вырос к апрелю на 2,5% и на 5,5% — в годовом измерении.

Новость
Проморекорд

В мае в связи с долгими праздниками снизилась потребительская активность, поэтому не стоит удивляться снижению размера среднего чека, прокомментировал результаты исследования президент «Ромира» Андрей Милехин. Его слова приводятся в пресс-релизе. «Однако режим экономии продолжается. Россияне однозначно стараются тратить меньше», — добавил он.

В Центральном федеральном округе средний чек за месяц снизился на 3,6%, в остальных регионах показатель изменился незначительно, на Дальнем Востоке он вырос на 1,6%.

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