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15:47 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиян хотели массово подписать на новую систему накопления пенсий. Но вмешался Путин

Президент России Владимир Путин поддержал запуск системы индивидуального накопления капитала (ИПК). Но поставил условие: гражданам необходимо дать выбор, участвовать в ней или нет.

Источник: AP 2019

Теперь Центробанк и Минфин в новом законопроекте должны исключить автоподписку на систему ИПК. В текущей редакции предполагается, что все имеющие пенсионные накопления граждане и новые работники должны были автоматически подключаться к ней.

В новой редакции пропишут, что если гражданин захочет получать пенсию через ИПК, он должен будет подать заявление с просьбой о подключении.

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Асаков считает, что после всех правок законопроект об ИПК будет внесен в Госдуму, «если не в июне, то в июле» 2019 года.

Индивидуальный пенсионный капитал — модернизированный вариант накопительной системы, которая была заморожена с 2014 года. Суть в том, что взносы на накопительную часть будут делать не работодатели, а сами граждане. Нововведение позиционируют как финансовый инструмент для граждан, которые хотят самостоятельно влиять на свое будущее благосостояние.

Анастасия Куц

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