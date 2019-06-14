Россиян хотели массово подписать на новую систему накопления пенсий. Но вмешался Путин

Теперь Центробанк и Минфин в новом законопроекте должны исключить автоподписку на систему ИПК. В текущей редакции предполагается, что все имеющие пенсионные накопления граждане и новые работники должны были автоматически подключаться к ней.
В новой редакции пропишут, что если гражданин захочет получать пенсию через ИПК, он должен будет подать заявление с просьбой о подключении.
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Асаков считает, что после всех правок законопроект об ИПК будет внесен в Госдуму, «если не в июне, то в июле» 2019 года.
Индивидуальный пенсионный капитал — модернизированный вариант накопительной системы, которая была заморожена с 2014 года. Суть в том, что взносы на накопительную часть будут делать не работодатели, а сами граждане. Нововведение позиционируют как финансовый инструмент для граждан, которые хотят самостоятельно влиять на свое будущее благосостояние.