Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Осторожно: в WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев
Люди стали чаще покупать квартиры в период акций
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
У хирурга появились сомнения в деле отравления Алибасова
Пелагея в купальнике произвела фурор
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках
Собчак, Познер, Бледанс: реакция на слова Малышевой о кретинах
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Светлана Ходченкова блистала на ювелирной презентации
Паулина Андреева и Равшана Куркова на светском рауте
Дочь Даны Борисовой признала вину в конфликте с матерью
Имена, которые стали популярны благодаря фильмам
15 простых способов состарить мебель, текстиль и аксессуары
Люди стали чаще покупать квартиры в период акций
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
11Огненный ад
18:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Авиасалон Ле Бурже: что покажет Boeing после двух катастроф

Один из крупнейших в мире авиасалонов Ле Бурже откроется во Франции 17 июня. В этом году он привлекает к себе особое внимание. Это первое крупное авиашоу после катастроф двух лайнеров 737 Max корпорации Boeing, которые поставили компанию в тяжелое положение.

Источник: YURIKO NAKAO

В этом году Boeing привезет на авиасалон гораздо меньше самолетов, чем его конкурент Airbus, но, возможно, представит подробности о разработке авиалайнера нового, ранее не существовавшего класса.

Что покажет Boeing?

На прошлогоднем авиашоу Фарнборо в Британии два авиационных гиганта были представлены на стоянке и в воздухе примерно одинаковым числом летательных аппаратов. Airbus привез 10 самолетов и вертолетов, Boeing — 11.

Новость
Половина авиалайнеров в России оказались в группе риска

Тогда Boeing обошел своего европейского конкурента, заключив контракты на поставку 673 самолетов, большинство из которых были 737 MAX. Airbus договорился о поставках 431 авиалайнера.

В 2019 году соотношение изменилось.

Судя по информации, опубликованной на сайте Парижского авиасалона 2019 года, Airbus будет представлен на нем примерно двумя десятками летательных аппаратов — военных, гражданских, экспериментальных. На стоянках и в воздухе компания покажет новейший лайнер A321LR с увеличенной дальностью, A330, A350−1000, A380 и региональный А220, ранее известный как Bombardier CSeries. В экспозиции Airbus будет три военных беспилотника и один беспилотный пассажирский летательный аппарат Vahana.

A321LR - новая версия A321neo компании Airbus с увеличенной дальностью | Источник: GETTY IMAGES

Boeing же будет представлен скромнее. Всего девять летательных аппаратов заявлено в списке, опубликованном на сайте корпорации. Среди них два коммерческих самолета — пассажирский Dreamliner B-787−9 компании Air Thaiti Nui и конвертированный грузовой самолет Boeing 737.

Новость
Самолеты по-прежнему самый безопасный транспорт. Но нужно включать голову

Boeing также покажет экспериментальный пассажирский дрон PAV (Passenger Air Vehicle). Как и Vahana, этот аппарат уже совершает полеты.

Еще пять аппаратов — в составе группы министерства обороны США. Это самолет-заправщик KC-46, созданный на основе лайнера Boeing 767, истребитель F-15, патрульный противолодочный самолет P-8 и два вертолета — AH-64 Apache и CH-47 Chinook.

За исключением танкера KC-46, американские военные привезут в Париж то, что часто показывают на других салонах.

Наконец, корпорация представит полноразмерный макет новейшего учебно-тренировочного самолета Boeing T-X, который она создает вместе со шведской компанией Saab.

Есть ли туз в рукаве?

Возможно, что на Ле Бурже компания раскроет подробности разработки нового семейства авиалайнеров.

«На интерактивной экспозиции будет представлено новейшее семейство воздушных судов и сервисов Boeing», — говорится в пресс-релизе американской корпорации.

Новость
4 российских самолета, которые заменят «Боинги» и «Аэробусы»

Вот уже несколько лет в корпорации существует программа создания самолета в новом классе, который называют New Mid-Market Airplane (NMA). О ней почти ничего не известно, но на официальном сайте существует страница директора этой программы.

Самолет в будущем может получить название 797, сообщали профильные СМИ.

«New midsize plane, это самый главный козырь, который сейчас есть в рукаве у производителя. Этот салон, наверное, во многом должен определить, каким должен быть облик этого самолета, и каково будет отношение к проекту со стороны крупнейших интересантов», — рассказал Би-би-си глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По словам Пантелеева, для корпорации сейчас важно показать новый продукт:

Программа достигла той стадии, когда нужно активно рассказывать о ее достоинствах, активно ее продвигать. Даже если не брать во внимание прогресс, который идет в части фильтрования облика нового самолета, понятно, что вакуум с точки зрения положительных новостей по другим программам надо чем-то заполнять.
Boeing 767-400 ER - по слухам, новый класс пассажирских самолетов Boeing будет концептуально ближе всего к этому лайнеру | Источник: GETTY IMAGES

Новый самолет будет вместительнее самой большой модификации 737 Мах, но при этом меньше самого маленького «Дримлайнера». Соответственно, его дальность будет выше, чем у среднемагистрального 737, но меньше, чем у 787.

Эксперты отмечают, что этот самолет по своим характеристикам ближе всего к лайнеру Boeing 767. Его облик пока официально не представлен.

Роковое соперничество

В 2017 году главным экспонатом американской корпорации на Парижском авиасалоне стал Boeing 737 Max.

Новость
Как все устроено: регистрация на рейс

Возможно, именно соперничество Boeing c Airbus могло стать причиной того, что американская компания поспешила с выпуском новой версии этого самолета, что в результате привело к большим проблемам.

Boeing выпустил новую версию лайнера 737 Max после того, как в 2010 году Airbus объявил о начале работ над новой ремоторизованной версией среднемагистрального узкофюзеляжного А320. Семейство получило название NEO.

После этого Boeing решил обновить и свой самолет аналогичного класса. Первый полет 737 Max состоялся в январе 2016 года.

Летом 2018 года на авиасалоне в Фарнборо Boeing также показывал 737 Мах вместе с другими своими лайнерами — 777 и 787.

Источник: AFP

10 марта 2019 года 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Новость
Что не так с самолетами Boeing

Эта катастрофа стала вторым крушением этого самолета за полгода — в конце октября 2018 года такой же «Боинг» индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.

В обеих авиакатастрофах программа MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которую инженеры корпорации добавили в программное обеспечение самолета, направляла нос самолетов вниз, в то время как пилоты пытались восстановить контроль над воздушным судном.

Эту программу пришлось создать из-за особенностей конструкции 737. Планер этого лайнера, созданный в 1960-х годах, уже не позволял устанавливать под крылом новые двигатели большого диаметра, их пришлось выносить вперед и поднимать, из-за чего у самолета появилась тенденция к кабрированию — задиранию носа. Ее компенсировали программой MCAS, которая, некорректно сработав, привела к двум катастрофам.

В ходе расследования полеты всех авиалайнеров 737 МАХ в мире были запрещены, и до начала авиасалона они не возобновились.

В конце мая генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк заявил, что самолеты, вероятно, останутся на земле еще 10−12 недель, прежде чем национальные регуляторы разрешат их полеты. Американские авиакомпании ранее планировали возобновить полеты в начале-середине августа.

В середине мая Boeing обновил прошивку программного обеспечения, устранив проблему, однако после этого потребовалось провести серию сертификационных процедур.

Павел Аксенов

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Первая мысль - это какой-то гоп-стоп". Голунов рассказал, как его пытал...
Орнелле Мути грозит тюремный срок из-за ужина с Путиным
Мантуров заявил, что экипаж аварийного SSJ мог продолжить полет
Майк Тайсон рассказал, как супруга изменила ему с Бредом Питтом
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
США покончили с политическим кризисом в Молдавии
Самые красивые места планеты глазами фотографов (галерея)
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут поднять
Кафельников рассказал, сколько денег заработал за свою жизнь
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Дети
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой Актриса родила сына (фото)
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь