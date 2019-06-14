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18:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Baring Vostok засомневались в «Восточном»

Предписание ЦБ могло быть выполнено банком формально.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Фонды Baring Vostok выразили сомнение в добросовестном исполнении банком «Восточный», основным акционером которого они являются, предписания ЦБ по доформированию резервов. По их мнению, существует вероятность, что банку вновь потребуется сформировать резервы на 10−15 млрд руб.

В конце мая ЦБ предписал банку «Восточный» доформировать резервы по кредитам юрлицам, которые банк унаследовал при присоединении Юниаструм-банка Артема Аветисяна, на 5,1 млрд руб. Формирование этих резервов, по оценке ЦБ, должно было привести к нарушению нормативов достаточности капитала, что является основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства и назначения временной администрации. Поэтому регулятор запретил «Восточному» наращивать объем средств населения, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, а также открывать новые филиалы и офисы. Однако банк быстро исполнил предписание в части резервов, при этом не нарушив ни одного норматива.

Заявления банка «Восточный» относительно полного выполнения предписаний ЦБ вызывают у фондов Baring Vostok сомнение. Они полагают, что речь может идти о формальном подходе к таким предписаниям с учетом продолжающихся реструктуризаций корпоративных кредитов банка. «Единственный способ технически и на время обойти требующуюся банку дополнительную эмиссию — сделать очередную реструктуризацию токсичного портфеля кредитов, связанного с участниками клуба лидеров Артема Аветисяна, в обход стандартных корпоративных процедур, — заявили в Baring Vostok.— Если это будет сделано, это будет противоречить интересам вкладчиков банка, держателей облигаций и прочих стейкхолдеров в банке».

Как следует из майского предписания ЦБ, с которым ознакомился «Ъ», оно касалось одной из компаний, которую ЦБ относит к «группе Зыковых».

Совет директоров банка в феврале реструктуризировал задолженность этой компании, перенеся уплату долга на 15 июня. Чтобы перенести срок возврата долга в очередной раз, соответствующее решение должен принять совет директоров банка, но собрание по этому вопросу не проходило, утверждает собеседник «Ъ».

Baring Vostok обеспокоены потенциальным нарушением стандартных банковских процедур, направленных на исполнение требования ЦБ, а также существующими проблемами вокруг качества активов банка «Восточный». По их мнению, вполне вероятно, банку понадобится досоздать дополнительные резервы на сумму 10−15 млрд руб.

«Ъ» запросил комментарии от представителя Артема Аветисяна и банка «Восточный».

Отдел финансов

Следите за развитием темы Дело «Baring Vostok»
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