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04:12 (мск), источник: Коммерсантъ

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с нехваткой газа

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об остром дефиците средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд.

Это грозит возникновением чрезвычайной ситуации в стране, говорится в сообщении компании. Долги оператора перед поставщиками топливного газа за март-апрель 2019 года достигли 4,1 млрд гривен (около $150 млн).

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«Остаточных объемов газа на производственно-технологические нужды, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня», — говорится в сообщении «Укртрансгаза». Компания обратилась в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Одной из причин дефицита газа оператор ГТС называет «экономически необоснованные временные тарифы», установленные Национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в конце 2018 года. Они позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа в объеме не более 60% от необходимого годового уровня.

Другой причиной «Укртрансгаз» назвал несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, что дало возможность участникам рынка с 2016 по 2019 годы накопить 38 млрд гривен (около $1,4 млрд) долгов перед оператором ГТС.

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