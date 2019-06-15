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09:31 (мск), источник: ТАСС

Путин: РФ выступает за отказ от торговых войн и «боев без правил» в мировой торговле

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами, нужно найти выход из ситуации с торговыми войнами и «боями без правил» в международных делах.

Источник: Reuters

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«<…> В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал Путин.

По его словам, «необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия», для начала — «хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу», а именно товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

Он отметил, что это тема поднималась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоялся 6—8 июня.

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