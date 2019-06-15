Путин: РФ выступает за отказ от торговых войн и «боев без правил» в мировой торговле

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
«<…> В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал Путин.
По его словам, «необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия», для начала — «хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу», а именно товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.
Он отметил, что это тема поднималась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоялся 6—8 июня.