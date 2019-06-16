Украина предложила Молдавии помощь в отказе от российского газа

Соответствующее предложение Киев направил еще весной, так как в конце 2019 года у Молдавии истекает договор об импорте российского газа через Украину.
«Использование возможностей украинской ГТС позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита из РФ, и гарантировать безопасность поставок», — говорится в сообщении.
Украинская компания заверила, что ГТС страны гарантирует гибкие и надежные транспортировки газа в Европу по конкурентоспособным ценам, а сам Киев уже более трех лет обходится без газа из России, импортируя его из ЕС.
«Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости», — отмечается в заявлении.
При этом «Укртрансгаз» предложил Кишиневу хранить свои запасы газа на Украине. Молдавия пока ответ не дала.
Примечательно, что 14 июня «Укртрансгаз» сообщил о риске прекращения работы ГТС из-за нехватки денег и газа.
С 2015 года Киев прекратил закупки российского газа, начав реверсные поставки из Европы.
При этом эксперты не раз указывали, что по сути Украина приобретает тот же российский газ, только проданный в ЕС. Президент РФ Владимир Путин в апреле назвал заявления Украины о реверсе «чушью и обманом».