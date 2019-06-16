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03:37 (мск), источник: Известия

Украина предложила Молдавии помощь в отказе от российского газа

Киев предложил Кишиневу наладить импорт газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему без участия «Газпрома». Об этом говорится в сообщении на сайте «Укртрансгаза».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее предложение Киев направил еще весной, так как в конце 2019 года у Молдавии истекает договор об импорте российского газа через Украину.

В «Укртрансгазе» пояснили, что из-за задержки строительства газопровода Румыния — Молдавия Кишинев якобы попадает в зависимость от переговоров с «Газпромом».

«Использование возможностей украинской ГТС позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита из РФ, и гарантировать безопасность поставок», — говорится в сообщении.

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Украинская компания заверила, что ГТС страны гарантирует гибкие и надежные транспортировки газа в Европу по конкурентоспособным ценам, а сам Киев уже более трех лет обходится без газа из России, импортируя его из ЕС.

«Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости», — отмечается в заявлении.

При этом «Укртрансгаз» предложил Кишиневу хранить свои запасы газа на Украине. Молдавия пока ответ не дала.

Примечательно, что 14 июня «Укртрансгаз» сообщил о риске прекращения работы ГТС из-за нехватки денег и газа.

С 2015 года Киев прекратил закупки российского газа, начав реверсные поставки из Европы.

При этом эксперты не раз указывали, что по сути Украина приобретает тот же российский газ, только проданный в ЕС. Президент РФ Владимир Путин в апреле назвал заявления Украины о реверсе «чушью и обманом».

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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