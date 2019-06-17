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09:42 (мск), источник: РИА Новости

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

ХАРБИН (Китай), 17 июн — РИА Новости. Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

Источник: РИА Новости

«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтёков, и они хотят покупать достаточно большие объемы. Но у нас ни одна фабрика не производит столько куриных лапок, поэтому обращаются к нам, чтобы мы саккумулировали все наши фабрики и направили на китайскую компанию», — сообщил Мурзенок.

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При этом он добавил, что тут появляется проблема: «У нас только 23 фабрики, которые аккредитованы для китайского импорта нашей мясной продукции на территорию Китая, соответственно, это могут делать 23 фабрики».

«Вторая проблема в том, что в России сейчас нет такого большого количества специальных вагонов, чтобы перевозить эти замороженные лапки. Но мы стараемся этот вопрос решить, возможно, даже за счет китайской стороны, помогут нам с вагонами», — добавил собеседник агентства.

Говоря о том, какие объемы запрашивает китайская сторона, он сообщил, что «есть запрос на 200 сорокафутовых контейнеров в месяц» (объем тары в одном контейнере составляет 67,7 кубических метра). Он добавил, что в целом российская сторона может поставлять такие объемы, «только нужно все саккумулировать в одном месте».

Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы были подписаны Россией и Китаем в начале ноября 2018 года. Птицеводческая продукция, в том числе куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, кожа, крылышки и лапки, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований. Право на поставки птицеводческой продукции в Китай получили 23 российских предприятия.

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