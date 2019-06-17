11:23 (мск), источник: Фонтанка
Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров
Государство может поставить под контроль состояние сельскохозяйственной земли:
Государство может поставить под контроль состояние сельскохозяйственной земли:
С инициативой усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России». Она разработала и 31 мая направила курирующему сельское хозяйство и аграрную промышленность
В письме
Для «повышения эффективности» сельского хозяйства «Опора России» предлагает ввести паспортизацию для каждого участка земли сельхозназначения. В паспорте будет информация о плодородии земель и его изменении в процессе использования земельного участка.
Оформлять такой паспорт должны будут владельцы сельхозугодий, землепользователи и арендаторы земель, где производится сельхозпродукция. Для личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также крестьянских и фермерских хозяйств он не потребуется.
Срок действия паспорта — пять лет, при переходе права собственности на землю он будет переоформляться. Владельцы земли «в уведомительном порядке» должны будут направлять документ в Минсельхоз и Россельхознадзор, при необходимости — в Росреестр.
Соблюдение требований по обеспечению плодородия и охране земель может стать критерием или условием для предоставления сельхозпроизводителю господдержки, поясняют авторы инициативы.