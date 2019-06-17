Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»

Маруся решит самые разнообразные задачи: найдет нужную информацию в интернете, включит любимую музыку на радио или из плейлиста пользователя во «ВКонтакте», подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа и ж/д билетов. Кроме этого, команда «Маруся, запомни» сохранит в памяти ассистента важную информацию и воспроизведет ее при фразе «Маруся, напомни».
Пресс-служба Mail.ru Group
В данный момент голосовой помощник запущен в тестовом режиме. Он доступен для скачивания в AppStore и Google Play. Для доступа к ассистенту нужно оставить заявку на сайте marusia.mail.ru или попросить доступ у тех, кто уже тестирует приложение.
«Маруся» постоянно совершенствуется — нейросети, используемые для работы с речью и диалогами, постоянно обучаются на новых данных. Арсенал навыков «Маруси» будет постоянно пополняться, в этом могут поучаствовать внешние разработчики, отправив запрос на доступ к платформе разработки навыков для «Маруси».
В MRG рассчитывают, что со временем «Маруся» будет интегрирована в другие продукты Mail.ru Group и через голосового ассистента можно будет послушать «Новости Mail.ru», заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. «При этом, мы не ограничиваемся только продуктами Mail.ru Group и рассматриваем варианты интеграции с сервисами других компаний», — отметили в компании.
Основой для синтеза речи «Маруси» стал голос актрисы Елены Соловьевой, которая озвучивала искусственный интеллект в сериале «Любовь, смерть и роботы», Тринити из фильма «Матрица», главную героиню фильма «Люди в черном: Интэрнешнл».