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15:39 (мск), источник: Интерфакс

В Минэнерго РФ не увидели угрозы для страны из-за публикаций СМИ об атаках из США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU — Российские энергокомпании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных ресурсов от атак извне, сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго РФ.

«Информации об атаках на объекты энергетики в Минэнерго от компаний не поступало», — заявили в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в New York Times.

Ранее газета со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей американской администрации сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны.

«Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты», — заявили в Минэнерго.

«Хотим отметить, что для ликвидации подобных рисков ведётся планомерная успешная работа по применению российских технологий и оборудования», — сказали в ведомстве.

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