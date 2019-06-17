В Минэнерго РФ не увидели угрозы для страны из-за публикаций СМИ об атаках из США

«Информации об атаках на объекты энергетики в Минэнерго от компаний не поступало», — заявили в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в New York Times.
Ранее газета со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей американской администрации сообщила об активизации попыток США по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны.
«Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты», — заявили в Минэнерго.
«Хотим отметить, что для ликвидации подобных рисков ведётся планомерная успешная работа по применению российских технологий и оборудования», — сказали в ведомстве.