Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Алсу удостоилась звания народной артистки
Власти рассказали, как избежать кражи квартир через интернет
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Алсу удостоилась звания народной артистки
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Ольга Бузова спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим парнем
Екатерина Климова разводится с молодым мужем
Семенович вернулась в Москву под капельницей в тяжелом состоянии
Полиция арестовала актёра Гайдуляна в Москве
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Сестра Мединского не продала квартиру и разбогатела на три миллиона рублей

Младшая сестра министра культуры России Владимира Мединского Татьяна Зуйкова получила 3,4 миллиона рублей за квартиру, которую ей не удалось продать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, в 2018 году Зуйкова выставила на продажу элитную квартиру около Третьяковской галереи стоимостью 226 миллионов рублей. Покупатель нашелся в конце года, им оказался экс-замглавы «Военторга» Леонид Тейф. На момент сделки бывший чиновник находился в США. Там он получил иммиграционную визу и успел потратить около 8 миллионов долларов на предметы искусства, недвижимость и люксовые машины.

Тейф поручил своему доверенному лицу подписать соглашение о задатке на покупку квартиры Зуйковой и передал ей 3,4 миллиона рублей. Основная сделка должна была состояться 21 января 2019 года. Однако в конце декабря власти США обвинили Тейфа в подкупе чиновника, отмывании средств, планировании убийства, незаконном хранении оружия, а также в фабрикации данных для получения визы.

В результате бывший российский чиновник получил тюремный срок, а его представители связались с Зуйковой и попросили вернуть сумму задатка. В соглашении было прописано, что если покупатель передумает приобретать недвижимость, задаток не возвращается.
Читайте также
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами

Если же сделка сорвется по вине продавца, то он должен вернуть покупателю взнос в двойном размере. Представители Тейфа пытались доказать, что при заключении сделки Зуйкова ввела их в заблуждение и пыталась скрыть, что машино-место не принадлежит продавцу. Однако суд встал на сторону сестры министра культуры и разрешил ей не возвращать задаток.

В 2015 году принадлежащее Григорию Березкину РБК опубликовало расследование, в котором отмечалось, что сестра министра культуры работает замгендиректора Музейно-выставочного комплекса «РОСИЗО». После публикации материала Татьяна Мединская стала Зуйковой, а на сайте комплекса о ней исчезла вся информация.

 Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
Студентка раздевалась на камеру, чтобы оплатить обучение в ВУЗе
В Кремле увидели признаки кибервойны США против России
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Эксперт нашел «незамеченную деталь» в докладе о катастрофе SSJ
Обманувший близких Алибасова аферист вернул часть денег
Стадион ЧМ-2018 в Волгограде снова затопило
Российский бегун в падении выиграл забег
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Алсу удостоилась звания народной артистки Певицу наградили в рамках фестиваля «Сердце Евразии», проходившего в Уфе
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить миллион рублей Российский офис марки Renault опубликовал полный прайс-лист на модель Arkana
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Дети
Лучшие папы в мире животных (фото) Считается, что самцы в дикой природе занимаются заботами о том, чем накормить и как защитить самку и свое потомство...
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь