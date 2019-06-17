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15:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках “Газпром нефти”», — сказал господин Медведев на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

Премьер поручил выяснить, что происходит в этих регионах и, если необходимо, принять соответствующие меры. «Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск, — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — сказал он. Дмитрий Козак пообещал поднять этот вопрос на совещании с нефтяными компаниями, которое состоится вечером 17 июня.

Напомним, после того как весной 2018 года цены на бензин резко выросли, правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. На прошлой неделе Росстат сообщил, что бензин в России подорожал 3—9 июня на 0,3%.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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