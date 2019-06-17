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18:14 (мск), источник: Ведомости

СПЧ просит запретить уничтожение еды

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте предложил правительству и ритейлерам решение проблемы мусора в России, фактически поддержав предложения Минприроды и Роспотребнадзора. Совет предлагает сосредоточиться на уменьшении отходов: запретить массовое захоронение и уничтожение съедобных продуктов и сократить использование одноразового пластика.

Ежегодно до 700 000 тонн продовольственных товаров не находят потребителя в супермаркетах, это дает 5% всех пищевых отходов России, пишет СПЧ.

Большая часть просроченных продуктов питания фактически уничтожается на полигонах, там образуется свалочный газ, негативно воздействующий на окружающую среду и здоровье граждан.

Налоговое регулирование выстроено так, что уничтожать еду выгодней, чем, например, передать благотворительным организациям, сетует СПЧ и предлагает запретить отправлять на свалки и уничтожать продукты питания и позволить беспрепятственно передавать их на благотворительные цели.

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Неконтролируемый рост одноразовых товаров и упаковки тоже приводит к проблемам — пластиковому загрязнению территорий, значительному ущербу для туризма, рыболовства и судоходства. Проведенная в 2018 г. Институтом озероведения РАН оценка концентраций пластиковых частиц в Ладожском озера показала, что каждый литр воды содержит одну частицу микропластика размером от одного микрона до пяти миллиметров, пишет СПЧ. А учёные из Тихоокеанского института географии ДВО РАН и Морского государственного университета им. адм. Г. И. Невельского указывают на токсическое воздействие пластмасс на морскую среду. На особо охраняемых природных территориях Дальнего Востока пластиковые отходы становятся причиной травм и гибели тюленей, морских птиц и сухопутных млекопитающих. Пора выводить из оборота одноразовые трудноперерабатываемые товары и упаковку, пишет СПЧ, правительство должно составить их список. Отдельно следует распорядиться, чтобы постепенно полностью прекратить использовать одноразовые пластиковые пакеты в розничной торговле.

«Гринпис» давно призывает отказаться от одноразового пластика.

В России производится 26−30 млрд пакетов-маек ежегодно — 5% от мирового потребления, пишет «Гринпис». А среднее время использования такого пакета — 12 мин.
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«Гринпис» предлагает до 2021 г. сократить на 50% распространение пластиковых пакетов (магазины должны будут заменить их многоразовыми сумками) и на 90% снизить использование пластиковой упаковки для фруктов и овощей. А к 2030 г. отказаться от продажи одноразовых пластиковых изделий — не только стаканчиков, трубочек и тарелок, но и ушных палочек и пр. Оба эти предложения должны войти в новый федеральный проект предотвращения образования отходов в национальном проекте «Экология», пишет СПЧ.

Россия готова к прогрессивным мерам поэтапного сокращения оборота одноразовых товаров и уничтожения продуктов, считает эксперт проекта «Гринпис» «Ноль отходов» Александр Иванников. Сейчас в России закапывают и сжигают около 2 млн тонн пластика в год, если следовать рекомендациям СПЧ, можно избежать их появления. На это есть общественный запрос, а некоторые сети уже минимизируют использование упаковки, пришло время правительству проявить законотворческую инициативу, и рекомендации СПЧ — готовая дорожная карта для нового проекта, передал он через представителя.

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