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16:48 (мск), источник: Ведомости

В Сибири и на Дальнем Востоке резко подорожал бензин

Премьер Медведев поручил заместителю — Дмитрию Козаку — проверить, с чем это связано.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

На Дальнем Востоке и в Сибири резко подорожал бензин, сообщает Росстат. С начала июня на Дальнем Востоке АИ-92 подорожал на 0,4%, а в Новосибирской области — даже на 1,4%, говорится в данных территориальных органов государственной статистики по Приморью и Новосибирской области. Аи-95 в Новосибирске подорожал на 1,3%, а в Приморье — на 0,4%.

С начала года АИ-92 подорожал в Новосибирске на 2,3%, АИ-95 — на 2,2%, в Приморье за тот же период бензины подорожали на 1,9% и 1,4% соответственно. Дизельное топливо в сравнении с началом года подешевело 0,1% из-за перехода на летний вариант, он дешевле зимнего.

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Оптовые цены на бензин выросли на 25% за месяц.Что на АЗС?

«Бензин продолжил дорожать в Забайкальском крае, Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях», пишет информационное агентство «Тайга инфо». В Туве литр АИ-95 подорожал в мае на 6,5% до 44,32 руб. за литр, АИ-92 — на 5,7% до 41,86 руб.

Динамика цен идет в разрез с договоренностями нефтяников с ФАС и Минэнерго от октября 2018 г. Нефтяники обязались сдерживать рост цен до июля 2019 г., индексировав его в начале года на 1,7% (из-за повышения НДС), а также на уровень прогнозной среднемесячной инфляции. Правительство обязалось не вводить экспортные пошлины на нефтепродукты.

В понедельник на ситуацию с ценами в регионах обратил внимание премьер Дмитрий Медведев, он поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения в СМИ о росте цен на АЗС на Дальнем Востоке и в Сибири, в случае необходимости принять меры, передает «Интерфакс».

Я смотрю тут сообщение, в нем говорится о заправках «Газпром нефти» и некоторых других — поднялись цены.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ

«Газпром нефть» действует в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями между нефтяными компаниями и правительством, заверил представитель компании. «Динамика розничных цен на АЗС находится в пределах уровня, зафиксированного соглашением. Сеть АЗС компании не представлена на Дальнем Востоке», — сообщил представитель «Газпром нефти». На вопрос «Ведомостей», повышала ли с начала июня (и на сколько) «Газпром нефть» цены на АЗС в Сибири, представитель компании не ответил.

«Надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск — одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По закону, правительство имеет возможность ввести 90-процентную пошлину на нефтепродукты от пошлины на нефть — такую возможность оно получило летом прошлого года, после того как цены на АЗС выросли на 8−9% за март-май.
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Дорожает бензин и в Москве — в среднем на 0,1% за минувшую неделю, пишет Московская топливная ассоциация. Поднимают стоимость топлива в основном независимые АЗС — за прошлую неделю повысили цены «Транс-АЗС» (26 заправок в московском регионе), а также Shell (19 АЗС).

«Цены растут в пределах инфляции, с учетом повышения в начале года на 1,7% из-за роста НДС», — комментирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, вертикально-интегрированные нефтяные компании держат цены и повышают их согласно договоренностям с правительством. Некоторые компании просто не выбрали квоту на повышение в январе-феврале и повышают сейчас — вслед за ростом цен на оптовом рынке, говорит Аркуша.

Собеседник «Ведомостей» в ФАС отметил, что особых жалоб на рост цен на бензин в Новосибирской области или на Дальнем Востоке не поступало. «Есть по 2−4 жалобы в день от физических лиц, но по всей стране и жалобы общие», — говорит он.

Козак сообщил премьеру, что вечером в понедельник соберет у себя представителей всех нефтяных компаний: «В том числе обсудим и эту историю».

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

Виталий Петлевой

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