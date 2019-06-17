Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Так это не русские?": раскрыта правда об атаке на "Донбасс"
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
На сколько подорожает жилье после реформы в строительстве?
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина
Умирающий Говорухин выставил жене требование
Подросток умер на глазах у семьи на похоронах
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
5 болезней, на которые указывает постоянная жажда
Как сын важнейшего художника XX века стал сиротой в 6 лет
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Полиция арестовала актёра Гайдуляна в центре Москвы - СМИ
Раскрыто поведение младшего сына Соколова в школе
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
17:51 (мск), источник: Газета.Ру

Мина под экономику: в России растет число плохих долгов

Эксперты считают, что снижение ставок по заемным средствам опасно для экономики.

Вкладчики этим летом вряд ли дождутся подарков от банков. По словам экспертов, после снижения ключевой ставки Банка России упадут ставки ставки по депозитам и кредитам. Они могут снизиться примерно на 0,5 п.п. При этом то, что кредиты станут доступнее, несет в себе угрозу — тем больше люди будут набирать долгов и хуже их возвращать.

В ближайшие дни ставки по вкладам в российских банках начнут снижаться, уверены эксперты. Это произойдет, потому что в пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку — до 7,5%, на 25 базисных пункта.

«C момента повышения ключевой ставки, а было это в сентябре 2018 года, многие банки с опережением повысили ставки по депозитам населения и кредитам. Прирост ставок с тех пор составил более 1%, при том, что ключевая выросла только на 0,5 п.п.», — говорит старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

Он уверен, что сейчас коммерческие банки стали бы снижать ставки, даже если бы ключевая ставка по итогам заседания совета директоров Банка России осталась бы неизменной.

Согласно данным ЦБ, в начале июня средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в банках из ТОП-10 снизилась до минимального значения с ноября 2018 года. Она составила 7,3%.

Решение ЦБ о снижении ставки было ожидаемым, и потому банки начали снижать ставки по вкладам еще накануне объявления решения об уменьшении ключевой ставки, говорит генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

С высокой вероятностью до сентября этого года можно ожидать снижения ставок на 0,25−0,50 п.п. по рублевым вкладам.

Более существенное снижение можно прогнозировать после того, как рынок сформирует ожидания долгосрочного снижения ключевой ставки, считает Максим Петроневич.

Банки ожидают, что ставка ЦБ будет еще, как минимум, два раза снижена в течение этого и первой половины следующего года, отмечает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Напомним, ближайшее заседание совета директоров ЦБ намечено на 26 июля 2019 года.

То есть за лето стоит ожидать еще как минимум одного снижения ставок по вкладам.
Читайте также
Заем как у людей

По данным Банка России, общий объем депозитов на вкладах в банках России на 1 апреля этого года составил 28,2 трлн. руб., из них 22,1 трлн. руб. — это вклады в российской валюте.

Зачем вам новые дешевые кредиты: вы и по старым-то платить не можете.

По идее вместе со ставками по вкладам должны начать падать и ставки по кредитам.

Однако, как правило, они снижаются гораздо медленнее, чем ставки по вкладам — кто ж добровольно откажется от дохода?

Но в любом случае снижение ставок будет и в кредитовании. В этом вопросе тон всему сообществу задают крупнейшие кредитные организации — как только они снизят ставки по кредитам, вслед за ним подтянутся и другие финансовые структуры.
Читайте также
Жизнь — в займы. Глобальный долг угрожает миру финансовой катастрофой

При этом финансисты уже нашли объяснения, почему ставки по кредитам снижать вредно. Низкие ставки по кредитам приводят к легкой доступности заемных средств, а в итоге кредиты берут люди, которые не могут по ним расплатиться. Все это накачивает и без того огромный пузырь плохих долгов.

Так, Максим Ковязин ожидает, что в первую очередь кредитные организации начнут снижать ставки по потребительским кредитам и ипотеке, ведь в февральском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель по снижению ставки по ипотеке до 8%.

Снижение ставок может повысить привлекательность займов среди населения, и это приведет к тому, что будут выдаваться все больше новых кредитов. Поэтому не исключен вариант, что некоторые заёмщики решат использовать инструмент рефинансирования по более выгодной ставке, считает Андрей Хохрин. В результате общей объём заимствований может увеличиться.

Он напоминает, что для того, что создать препятствия для надувания «кредитного пузыря» Центральный банк России с начала 2018 года уже трижды повышал надбавки для банков к коэффициентам риска — в зависимости от показателя полной стоимости кредита (ПСК). То есть ЦБ за полтора года уже три раза ужесточал для банков условия раздачи кредитов населению.

Но все меры ЦБ по сдерживанию объема выданных кредитов не остановили роста общей закредитованности населения, говорит Андрей Хохрин.
Новость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?

Объем кредитов, выданных российскими банками населению, на 1 апреля 2019 года составил 15,4 трлн. руб. Правда, из этой суммы безнадежно просроченными, то есть невозвратными ни при каких условиях, считается 6%.

Для того, чтобы сдержать рост просроченных долгов, которые банкам придется потом списывать в убытки, а заемщикам — проходить судебную процедуру банкротства, с 1 октября этого года ЦБ вводит понятие коэффициента предельной долговой нагрузки — ПДН. В ходе наблюдений за тем, как россияне обслуживают свои кредиты, ЦБ будет определять то соотношения доходов к расходам по кредиту, выше которого человеку (или ему и его семье) банку не следует выдавать кредит. В разных странах ПНД находится на разных уровнях, но в большинстве развитых экономик этот показатель колеблется от 40 до 55% от суммы дохода.

Не исключено, что какое-то усредненное значение из этой вилки ЦБ в итоге будет рекомендовать применять и к российским заемщикам.

 Умирающий Говорухин потребовал от жены «не опускаться на дно»
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
СМИ узнали о кибератаках США на банки, энергетику и транспорт РФ
Комиссия не засчитала ЕГЭ, написанный гелевой ручкой
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
«Взвод НЛО» засняли в небе над Санкт-Петербургом
Фотогалерея: показаны самые зрелищные научные снимки из России
На стене машинного зала Чернобыльской АЭС появится мурал (фото)
Здоровье
Женщина сделала сама себе кесарево Она спасла ребенка и осталась в живых.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей» Актрисы воссоединились на торжестве
Авто
В России появится «новый» 7-местный «японец» Марка Mitsubishi оформила сертификационные документы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019. Закрытие 743
Жемчужина любовного пыла 432
Кто осознанно родил и усыновил в одиночку? Поделитесь мыслями 268
Зависть 179
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь