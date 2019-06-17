Кудрин не исключает «социального взрыва» в России

«Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети», — сказал он, отвечая на вопрос, не испытывает ли глава Счетной палаты опасений, что продолжающееся падение уровня жизни граждан РФ на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести к «социальному взрыву».
По его словам, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами, не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.
Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала.
Алексей Кудринглава Счетной палаты
Ранее в Счетной палате РФ сообщили о возможных рисках того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.
В связи с этим Кудрин предлагает принять ряд мер по выплатам пособий, которые снизят уровень бедности на 30−40%. «Это наша забота, вот это надо сделать срочно», — отметил глава Счетной палаты.
В частности, он предложил выплатить пособия на первого ребенка всем семьям, находящимся в зоне бедности. «Это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то эта мера должна быть распространена на всех», — отметил Кудрин.
По его словам, сумма, которая пойдет на реализацию этого решения, является посильной для бюджета страны.
Я считаю, что не такая громадная цифра, разумная цифра, посильная нашему бюджету, могла бы быть использована, чтобы процентов на 40 сразу сократить бедность в семьях.
Алексей Кудринглава Счетной палаты РФ
Кудрин заявил, что принятие этой и подобных мер по поддержке бедных семей «на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума».