01:06 (мск), источник: Известия
На безымянной частоте: мобильный интернет тянут в глубинку
Автомобилистам, дачникам и фермерам готовят быстрый доступ в Сеть.
Мобильный интернет в России может появиться там, где сейчас в лучшем случае есть только голосовая связь. Произойдет это, если государство передаст операторам частотный диапазон 700 МГц (точнее, полосу 694−790 МГц). «Дорожную карту», подразумевающую такую инициативу, разрабатывает Союз операторов мобильной связи LTE. «Известия» ознакомились с аналитическими материалами организации, их подлинность подтвердил сотрудник одной из сотовых компаний и источник, знакомый с учредителями. С высвобождением этого диапазона доступ в Сеть появится на не покрытых интернетом участках дорог, в обделенных мобильной связью поселках.
В Минкомсвязи «Известиям» подтвердили, что этот вопрос регулярно обсуждается. Сейчас диапазон 700 МГц занят телевещанием, перевод ТВ в полосу ниже 694 МГц не повлечет серьезных расходов, полагают эксперты, однако зрителям придется перенастроить приемники или приставки.
Союз LTE, объединяющий МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн») и Tele2, начал разработку дорожной карты по передаче частот 700 МГц компаниям мобильной связи четвертого поколения (4G LTE), а в перспективе и 5G, следует из материалов межоператорского объединения, с которыми ознакомились «Известия». Создание такой «дорожной карты» предусмотрено программой «Цифровая экономика» и должно завершиться к концу сентября этого года, рассказал источник, знакомый с учредителями Союза LTE. За поддержкой в этом вопросе объединение обратилось в Минкомсвязь. Вопрос использования диапазона 700 МГц регулярно поднимается на разных встречах, сказал «Известиям» представитель ведомства Евгений Новиков. От более подробных комментариев он отказался.
Без частот 700 МГц покрыть интернетом на приемлемой скорости большие пространства за пределами крупных городов не получится, подчеркивают авторы документа. С ними согласен и руководитель проектов исследовательской компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин. По его словам, доступ на таких частотах в сетях 5G будет медленнее, чем при использовании более высоких диапазонов — скорость будет составлять несколько десятков мегабит в секунду против нескольких сотен. Но 700 МГц позволит покрыть огромные территории: участки дорог, где сейчас работает только голосовая связь, сельхозугодья: это нужно, например, для управления дронами, которые сейчас начинают использоваться в сельском хозяйстве, объясняет эксперт. В городах 700 МГц тоже получит применение, например, для улучшения качества связи внутри зданий, объяснил Вадим Поскакухин.
Союз LTE предварительно оценил стоимость расчистки частот для сотовых операторов в 1,2−2 млрд рублей, она будет уточнена в рамках разработки дорожной карты. В первую очередь эти средства нужны для освобождения частотного диапазона от цифрового ТВ, следует из материалов союза. Практически во всех странах мира диапазон 700 МГц свободен от телевещания и используется для 4G, а в перспективе будет отдан и 5G, подчеркивают авторы документа.
За счет низких диапазонов, как правило, обеспечивается сплошное и хорошее покрытие внутри зданий, согласна представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева. Использование 700 МГц позволит расширить возможности операторов по обеспечению покрытия
В МТС заинтересованы в диапазоне 700 МГц, так как он обеспечивает широкое покрытие и может использоваться для развития LTE и 5G, отметил представитель компании Алексей Меркутов.
Программа перевода российского эфирного телевидения на цифровое вещание стартовала в 2009 году. Оно позволяет смотреть передачи без помех, с высоким качеством картинки и звука и к тому же высвободить часть дефицитных частот, объясняли ранее ее организаторы. Телесигнал в цифре передается в эфир с объектов Российской теле- и радиовещательной сети (РТРС). С телебашен предприятия в цифре транслируется 20 бесплатных для зрителей общедоступных телеканалов, разделенных на два мультиплекса (пакета). Среди них — Первый, «Россия 1», «Матч!», детский телеканал «Карусель» и другие.
По данным РТРС, 98,4% жителей России уже получили доступ к цифровому эфирному телевидению. А в этом году в стране началось отключение устаревшего аналогового ТВ. Как объясняет Вадим Поскакухин, освобождается частотный ресурс в диапазонах ниже 694 МГц, куда Союз LTE предлагает перенести вещание части передатчиков первого и второго мультиплексов из полосы 694−790 МГц. Такой перенос никак не повлияет на возможности организации эфирного вещания ТВ высокой четкости (HDTV), предусмотренного указом президента РФ о гарантиях распространения теле- и радиоканалов, считают в Союзе LTE.
Для зрителей такой переход не повлечет никаких изменений. Более того, с выбором более низкого диапазона телесигнал будет более устойчивым, считает Вадим Поскакухин. По его словам, при переводе передатчиков цифрового ТВ зрителям нужно будет перенастроить свои телевизоры и приставки, воспользовавшись стандартной функцией поиска каналов. Операторам вещания потребуется перенастроить передатчики и в некоторых случаях модернизировать свои антенные системы, что не должно привести к существенным финансовым затратам, полагает Вадим Поскакухин.
Частоты в диапазоне 700 МГц стали бы подспорьем для операторов, отмечает источник в Минкомсвязи. Но вопрос об их выделении комплексный, подчеркивает он. Так, существуют планы развития в России эфирного телевидения высокой четкости, регионального и муниципального цифрового вещания, отмечает собеседник «Известий». Реализация этих планов, по его словам, может потребовать дополнительных частотных каналов. Кроме того, нужно решить вопрос перевода действующих частотных присвоений первого и второго мультиплексов в полосу ниже 694 МГц, отметил чиновник. По его словам, особенно остро вопрос перевода стоит в приграничных районах — работа российских мультиплексов в этом диапазоне не должна создавать помех радиоэлектронным средствам соседних государств.
В нашей стране 700-й диапазон в определенной степени уникален — эти частоты отнесены к диапазонам для мобильной связи около восьми лет назад, отметил представитель «Мегафона».
— Операторы исправно платят за эти радиочастоты, несут операционные расходы, однако пользоваться ими мы не можем, потому что на этих частотах работают телевизионные мультиплексы, — пояснил он.
Цифровизация ТВ позволит высвободить частоты, тогда они перейдут в пользование операторам, надеется представитель «Мегафона». Но разговор о развитии, к примеру, 5G не может сводиться к обсуждению только одного диапазона, добавил он.
Представители РТРС на момент публикации материала на запрос «Известий» не ответили.