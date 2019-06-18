Чужие здесь не ходят: кому принадлежит земля в России?

Впервые ответить на вопрос, кому принадлежит земля русская, Forbes попытался еще в 2005 году. Ценой неимоверных усилий редакция по крупицам собирала разрозненную информацию о подмосковных землях и их собственниках. Почему только о Подмосковье? Да потому что в других регионах земля сельскохозяйственного назначения почти ничего не стоила, не всегда использовалась по назначению и мало кого интересовала.
Впрочем, выращивать подсолнечник и пшеницу не собирался никто и из владельцев наделов вокруг Москвы. Среди них было немало участников списка Forbes: Николай Цветков (его земельная корпорация «Знак» заняла в рейтинге 2005 года первое место с площадью 100 000 га), Роман Абрамович, Дмитрий Каменщик, Александр Светаков, акционеры «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили и Гаврил Юшваев, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Все они впоследствии построили на землях бывших колхозов и совхозов миллионы квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости. Площадь их угодий Forbes оценил в 424 000 га, какова была стоимость той земли, даже приблизительно сказать было сложно.
Прошло 14 лет. Страна сильно изменилась. Информации стало намного больше, почти всю ее можно получить из открытых источников. Сельское хозяйство теперь в почете, курс на импортозамещение, объявленный правительством с момента введения первых западных санкций в 2014 году, привел в аграрный бизнес серьезных предпринимателей. Новый рейтинг Forbes «20 самых дорогих землевладений» — это уже 7,87 млн га в 33 регионах России от Калининграда до Приморья. Общая стоимость этих земель — 471,7 млрд рублей, или $7,3 млрд.
Самая дорогая сельскохозяйственная земля по понятным причинам на юге России, например стоимость гектара в Краснодарском крае — 130 000 рублей. Самая дешевая — в Пензенской области и Башкортостане — 20 000 рублей за гектар.
Что не изменилось за 14 лет, так это масштаб главных латифундистов России — они опять из списка самых богатых предпринимателей Forbes. Тут и, казалось бы, высокотехнологичный Владимир Евтушенков, и производитель удобрений (теперь есть что удобрять и у себя) Андрей Гурьев, и Олег Дерипаска, а еще бизнесмены, попавшие в список Forbes именно благодаря сельскому хозяйству: Вадим Мошкович, братья Александр и Виктор Линники (их «Мираторг» на третьем месте по стоимости земли, но на первом по площади — более 1 млн га), Игорь Худокормов.
Чемпионом стал тоже неслучайный человек — бывший губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его семье принадлежит фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, в распоряжении которой 649 000 га плодородных земель на юге России стоимостью 68,5 млрд рублей.