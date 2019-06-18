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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Росстат назвал наиболее популярные профессии среди мужчин и женщин в России, сообщает RT со ссылкой на соответствующие данные службы.

Источник: РИА "Новости"
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Отмечается, что в 2018 году женщины чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

Мужчины выбирали такие виды деятельности, как водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 миллиона человек), рабочий металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона) или сферы строительства (2,2 миллиона). Кроме того, мужчины часто выбирали работу охранника (2,2 миллиона) и специалиста в области науки и техники (2,1 миллиона).

Наименее популярной среди всех россиян стала профессия уличного торговца (по 10 тысяч мужчин и женщин).

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