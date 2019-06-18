12:36 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Проблема снижения доходов населения в России есть, но оценивать ее гипертрофированно неверно, заявил
«Формулировки на счет
Накануне Кудрин в телеэфире заявил, что бедность в России «стала позором», потому что «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое количество бедных — «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала». По его словам, «в последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллионов человек находится за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети».
Песков в свою очередь отметил, что, действительно, в последнее время выросло количество людей, доходы которых сократились, в первую очередь
А главное, что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня самой первоочередной проблемой. И, собственно, реализация многих нацпроектов — она имеет своей целью как раз решение этой проблемы. Поэтому работа во многом концентрируется для решения этой проблемы.