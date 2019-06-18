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12:36 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Проблема снижения доходов населения в России есть, но оценивать ее гипертрофированно неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Формулировки на счет каких-то (социальных) взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее, относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, да — об этом хорошо известно, это никто не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать, мы тоже считаем неверным», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.

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Накануне Кудрин в телеэфире заявил, что бедность в России «стала позором», потому что «в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой» иметь такое количество бедных — «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала». По его словам, «в последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллионов человек находится за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети».

Песков в свою очередь отметил, что, действительно, в последнее время выросло количество людей, доходы которых сократились, в первую очередь из-за процессов, которые происходят в экономике, но «в то же время говорить о росте бедности в данном случае нельзя».

А главное, что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня самой первоочередной проблемой. И, собственно, реализация многих нацпроектов — она имеет своей целью как раз решение этой проблемы. Поэтому работа во многом концентрируется для решения этой проблемы.
Дмитрий Песков
 пресс-секретарь президента РФ

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