Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон возмущен из-за убитых в Крыму британцев: мгновенный ответ
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
5 смертоносных инфекций из полезной еды
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
СМИ: Лазарев после сообщений о свадьбе улетел отдыхать с мужчиной
Смертельный отдых: что убило целую семью из РФ
Названы регионы России, где чаще всего болеют раком
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Как прошла свадьба футболиста мадридского «Реала» Серхио Рамоса
Что не так с твоим гардеробом: рассказывает звездный стилист
Чулпан Хаматова показала редкое фото средней дочки
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну необычное имя
Газ дошел до Европы в обход России
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
14Кто с мечом к нам пришел: по бульварам Москвы фланировали легионеры и стрельцы
14:12 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Авиаперевозчики готовятся к взлету тарифов

Как компании могут решить проблему убытков

Источник: Reuters

По итогам первого квартала текущего года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб., следует из отчета Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Это лишь немногим меньше убытков за весь прошлый год. Первый квартал традиционно не самый выгодный для компаний. Но даже если судить по первым месяцам последних трех лет, тенденция к росту убытков очевидна. За первый квартал 2018-го года они составили 34 млрд, а 2017-го — 21 млрд руб.

Перевозчики из последних сил сдерживают цены на билеты, но по ним бьет подорожание топлива и невыгодные курсы валют, пояснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Тот уровень тарифов, который сегодня устанавливают авиакомпании, уже не позволяет им сводить концы с концами.

Все это произошло из-за существенного повышения стоимости авиационного топлива — это общемировая тенденция. Но в России она также наложилась на достаточно динамичный рост издержек, связанных с курсовыми разницами.

То есть значительная часть расходов российских авиакомпаний номинирована в долларах. И при этом мы понимаем, что после того, как в 2018 году курс доллара в очередной раз подрос, авиакомпании столкнулись с тем, что выручка, преимущественно рублевая, к сожалению, выросла незначительно».

Читайте также
Цены билетов пошли на взлет

Эксперты не исключают уход некоторых игроков с рынка. В частности, СМИ писали о серьезных финансовых трудностях Utair. Представители компании даже заявляли об антикризисных мерах, которые позволили им избежать банкротства. В правительстве неоднократно предлагали поддержку авиационной отрасли. В прошлом году у Минтранса была идея компенсировать перевозчикам половину затрат на топливо, однако позже от этого отказались. Зато в апреле текущего года Минфин согласился обнулить НДС на внутренние рейсы в обход Москвы, чтобы сдержать рост цен и увеличить спрос на региональные перелеты.

Перевозчиков ждут тяжелые времена: повышать цены компании не могут из-за конкуренции, а у государства нет четкого плана поддержки отрасли, уверен независимый аналитик по вопросам экономики транспорта Дмитрий Адамидов. «Весь маркетинг авиакомпаний построен на том, чтобы забрать у потребителя максимальное количество денег, которое он готов заплатить, под любым предлогом. Это необязательно просто повышение цен — это какие-то распродажи и скидки, чтобы человек заранее купил билет, может быть, на те маршруты, которые он не планировал.

Если на рынке нет роста цен, значит, и у потребителей денег нет. На самом деле, в 2019 году некоторые направления росли очень прилично — на 15- 20%.

Но они не могут подниматься бесконтрольно, потому что пассажиры либо переходят на альтернативные виды транспорта, либо летят другими компаниями, которые на этом маршруте работают, в том числе иностранные. Государству все время приходится поддерживать отрасль. Если периодически не помогать финансово, то у нас просто не будет авиатранспорта.

Читайте также
Не развернуться. В России самолёты стали чаще сталкиваться на земле

Вопрос в том, чтобы процесс был разумно организован. Пока это все, естественно, существует, в ручном режиме. Когда у авиакомпании начинаются проблемы, с ней начинается какая-то отдельная история, ей дают какие-то специальные льготы».

Пока каждый случай рассматривают отдельно. Системно никто не хочет этим заниматься.
Дмитрий Адамидов
независимый аналитик по вопросам экономики транспорта

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила обращение к вице-премьеру Юрию Трутневу. Представители отрасли опасаются, что из-за подорожания авиационного керосина есть риск невыполнения майского указа Владимира Путина об увеличении региональных перевозок. В правительстве считают, что компании должны сократить и унифицировать свой воздушный флот.

Читайте также

Владимир Соколов

Перелеты по России не станут дешевле
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
 Почему трудно поймать тех, кто подбрасывает наркотики
Государство отменит пособия для бедных семей
Песков счел эмоциональными слова Кудрина о «социальном взрыве»
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
Кремль ответил на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась
Город будущего: фотограф показал ночной Токио в неоновых огнях
Шойгу поставил задачу обновить теорию ведения войн
Здоровье
Россиян-льготников обманывают Нарушены права пациентов.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах Актриса поделилась с поклонниками фото с кинопроб на «Мосфильме»
Авто
В России испытывают загадочный кроссовер (фото) В редакцию Авто Mail.ru попали фотографии колонны паркетников, испытания которых проходят на наших дорогах
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Популярные темы на «Детях»
Россиянкам сократят декретный отпуск 374
нужно ли обманывать детей? 192
Ребёнок постоянно хочет есть... 140
Психическое отклонение? 134
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь