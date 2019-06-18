15:08 (мск), источник: РИА Новости
Правительство предложило адресно увеличить детские пособия
ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
«Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от 1,5 до 3 лет», — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Глава кабмина напомнил, что эту выплату ввели в 1994 году как временную меру и за 25 лет она ни разу не индексировалась.
Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно.
По его словам, Минтруд, Минфин и Минэкономразвития прорабатывали различные идеи для того, чтобы поменять ситуацию.
«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета — мы сейчас об этом поговорим — по трудоспособному населению», — пояснил премьер.
Глава кабмина уточнил, что по итогам обсуждения на совещании он представит предложение главе государства.
Медведев отметил также, что предстоит определить и механизм таких выплат. По его словам, он должен быть эффективным, работающим и не создавать «каких-то дополнительных проблем регионам».