Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон возмущен из-за убитых в Крыму британцев: мгновенный ответ
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
5 воплощений герпеса, о которых вы едва догадываетесь
Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая с квартиры
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
Стал известен диагноз убитой женщины экс-главы Раменского района
Заявление офицера руководившего арестом Голунова
СМИ: Лазарев после сообщений о свадьбе улетел отдыхать с мужчиной
Смертельный отдых: что убило целую семью из РФ
Названы регионы России, где чаще всего болеют раком
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Прыгнул со сцены прямо в зал: звезда из США выступил в Сочи
На дне Черного моря нашли невиданный ранее корабль
Рома Зверь показал подросших дочек
Российские старшеклассницы спасли тонущего человека
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
1313 самых зрелищных научных фотографий из России
15:57 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин сообщил, что число бедных в РФ сокращается медленнее прогноза

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что, по уточненному прогнозу, число бедных в России в нынешнем году должно сократиться на полтора миллиона человек.

Источник: AP 2019

«На конец прошлого года количество бедных у нас составляло 13%, от всей численности населения это составляло 18,9 млн человек. Это очень большая цифра. В этом году в рамках прогноза предполагалось сократить численность бедных до 10,5%, сейчас в обоснование этого проекта бюджета (поправок в федеральный бюджет текущего года — ИФ) показано, что берется более реалистичная цифра 12%. Это тоже немало, это на полтора миллиона сократить за год численность бедных», — сказал Кудрин, выступая в Госдуме при обсуждении в первом чтении поправок в федеральный бюджет на 2019 г. и плановый период до 2021 г.

По его словам, даже этой цели добиться очень сложно, если реальные доходы населения не растут и отстают от прогнозных показателей.
Читайте также
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране

Он напомнил, что президент поставил задачу к 2024 г. в два раза снизить уровень бедности.

«Представлен более реалистичный, чем изначально план по показателю численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Мы все очень беспокоимся по поводу того уровня населения, которое проживает ниже уровня прожиточного минимума, это те люди которых мы называем бедными, это та черта бедности, о которой мы сегодня много говорим, она беспокоит всех», — сказал Кудрин.

В отзыве Счетной палаты на проект бюджета отмечается, что в 2018 г. при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3% (с 13,2% до 12,9%). При этом в 2019 г. уровень бедности должен сократиться на 0,9 процентных пункта (до 12%) в условиях более высокой инфляции и возможного снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, говорится в отзыве.

При этом расширение мер социальной поддержки граждан, предусмотренных в 2018 г., не планируется, говорится в отзыве.

Читайте также

Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
Кремль ответил на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Люди, сообщившие о коррупции, останутся без защиты
Город будущего: фотограф показал ночной Токио в неоновых огнях
Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась
Здоровье
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику Только хуже сделаете.
Hi-Tech
Впервые за 25 лет на клавиатурах появится новая кнопка Она создается для работы с Office.
Кино
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах Актриса поделилась с поклонниками фото с кинопроб на «Мосфильме»
Авто
В России испытывают загадочный кроссовер (фото) В редакцию Авто Mail.ru попали фотографии колонны паркетников, испытания которых проходят на наших дорогах
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Россиянкам сократят декретный отпуск 398
Ребёнок постоянно хочет есть... 142
Психическое отклонение? 136
Наращивание ресниц 105
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь