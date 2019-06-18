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17:32 (мск), источник: ТАСС

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП России в первом квартале

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/ — Показатель увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ВВП России в первом квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, статслужба подтвердила свою предварительную оценку динамики показателя, опубликованную в мае.

В текущих ценах объем ВВП России в отчетном периоде составил 24 трлн 487,1 млрд рублей.

Наибольший рост стоимости произведенных товаров и услуг наблюдался в сфере финансов и страхования — на 7,6% к уровню января — марта 2018 г., в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (+4,8%), а также в добыче полезных ископаемых (+4,6%).

В то же время снизилась валовая стоимость услуг, произведенных в сфере операций с недвижимостью (на 3,5%), оптовой и розничной торговле (-3%), административной деятельности (-2,8%) и товаров сельского хозяйства (-1,2%).

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Промпроизводство

По данным Росстата, промышленное производство в стране в мае 2019 года выросло на 0,9% к уровню соответствующего месяца годом ранее.

При этом в январе — мае текущего года промпроизводство увеличилось на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.

В мае добыча полезных ископаемых выросла на 2,8% к аналогичному месяцу 2018 г., в сфере снабжения электроэнергией наблюдался рост на 1,8%, а производство в сфере водоснабжения увеличилось на 0,8%. В то же время в сфере обрабатывающего производства отмечалось снижение на 1%.

В январе — мае 2019 г. в добыче полезных ископаемых наблюдался рост на 4,3%, в обрабатывающих производствах — на 1,6%, в сфере водоснабжения — на 2,2%. Одновременно в сфере снабжения электроэнергией зафиксировано снижение производства на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.

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