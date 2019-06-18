Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
В России появилась трасса с 40-километровой сплошной линией
Поликлиники будут отмечать звездами — как отели
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей»
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей»
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Евгения Медведева резко похудела
Варнава выбрала для съемок экстремальное мини и колготки в сетку
Ирина Шейк прогулялась с дочкой по Нью-Йорку
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну необычное имя
Газ дошел до Европы в обход России
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Фоторепортажи
16Давай на Домбай!
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
18:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В России резко подорожал бензин

Цена на бензин в России в мае выросла на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.

Источник: Reuters

Также поднялись цены на ряд других нефтепродуктов — на газовый стабильный конденсат (на 18 процентов), на сжиженные пропан и бутан (на 8,4 процента), на нефтяной кокс (на 5 процентов), на прочие нефтяные газы (на 11,8 процента). Сырая нефть подорожала за этот период на 4,5 процента.

С 3 по 9 июня, по данным Росстата, бензин подорожал в 58 регионах России.

Наиболее сильный рост был зафиксирован в Кызыле (1,4 процента), Костроме и Чите (0,9 процента).

В ряде городов цены снизились — например, в Севастополе (0,8 процента), Горно-Алтайске (0,5 процента), Симферополе (0,2 процента). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива увеличилась за неделю на 0,3 процента.

В мае сообщалось, что нефтяники провалили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. По соглашению с правительством нефтяные компании должны были увеличить на внутреннем рынке поставки бензина и дизтоплива. По данным Федеральной антимонопольной службы, они не выполнили эту задачу, но одновременно увеличили экспорт продукции.

Читайте также

В России снова дорожает бензин: мнение экспертов
Во время загрузки произошла ошибка.
30 мая© Ньюстюб
 Зеленский высказался о своих связях с олигархами
Девушки массово начали пить чай с груди
Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком
С россиянки потребовали тысячу рублей за свою свечу в храме
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским (видео)
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
Люди, сообщившие о коррупции, останутся без защиты
Город будущего: фотограф показал ночной Токио в неоновых огнях
Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась
Здоровье
Как есть за «копейки» и быть здоровым Инструктирует специалист.
Hi-Tech
Впервые за 25 лет на клавиатурах появится новая кнопка Она создается для работы с Office.
Кино
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки» Звезда шоу «Дом 2» отправилась на свадьбу друзей в вызывающем наряде
Авто
Россияне за 4 часа раскупили первый тираж новой «Тойоты» 17 июня стартовал прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Россиянкам сократят декретный отпуск 447
Я- мама и хочу на работу. Или не хочу? 234
Психическое отклонение? 154
Ребёнок постоянно хочет есть... 143
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь