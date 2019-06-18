18:43 (мск), источник: Lenta.Ru
В России резко подорожал бензин
Цена на бензин в России в мае выросла на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.
Также поднялись цены на ряд других нефтепродуктов — на газовый стабильный конденсат (на 18 процентов), на сжиженные пропан и бутан (на 8,4 процента), на нефтяной кокс (на 5 процентов), на прочие нефтяные газы (на 11,8 процента). Сырая нефть подорожала за этот период на 4,5 процента.
С 3 по 9 июня, по данным Росстата, бензин подорожал в 58 регионах России.
В ряде городов цены снизились — например, в Севастополе (0,8 процента),
В мае сообщалось, что нефтяники провалили поручение