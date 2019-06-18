21:03 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы регионы России с самыми большими пенсиями
В России самые большие пенсии в среднем получают на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Минтруда.
По данным на 1 января 2019 года, средний размер пенсии в России составил 14 825,95 рубля. Самые большие выплаты зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе (16 534,81 рубля), наименьшие — в Южном (13 564,48 рублей) и
Среди регионов самые большие пенсии отмечены на Чукотке (27 044,25 рубля), Ненецком автономном округе (23 992,77 рубля), Магаданской области (23 239,31 рубля), Камчатском крае (23 213,75 рубля),
Меньше всего платили в Дагестане (11 854,25 рубля),
По данным Минтруда, каждый пятый пенсионер в России продолжает работать — так, на январь 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.