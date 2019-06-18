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21:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы регионы России с самыми большими пенсиями

В России самые большие пенсии в среднем получают на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Минтруда.

Источник: Reuters

По данным на 1 января 2019 года, средний размер пенсии в России составил 14 825,95 рубля. Самые большие выплаты зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе (16 534,81 рубля), наименьшие — в Южном (13 564,48 рублей) и Северо-Кавказском (12 865,41 рублей) федеральных округах.

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Среди регионов самые большие пенсии отмечены на Чукотке (27 044,25 рубля), Ненецком автономном округе (23 992,77 рубля), Магаданской области (23 239,31 рубля), Камчатском крае (23 213,75 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (22 581,03 рубля) и Ханты-Мансийском автономном округе (22 477,91 рубля).

Меньше всего платили в Дагестане (11 854,25 рубля), Кабардино-Балкарии (11 922,16 рубля) и Калмыкии (12 672,6 рубля). Отмечается, что в 2018 году 25,4 процента граждан России (37,9 миллиона) находились в возрасте старше трудоспособного.

По данным Минтруда, каждый пятый пенсионер в России продолжает работать — так, на январь 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.

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