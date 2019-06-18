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18 июня, источник: Коммерсантъ

В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%

Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства. Там отметили, что данные Росстата имеют отношение к динамике цен производителей, или оптовым ценам, которые определяются биржевыми торгами.

Источник: Reuters

«Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018 года. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года. Важно отметить, что с начала года цена на бензин на бирже была на 10,4−19,9 тыс. руб. на тонну ниже экспортной альтернативы, при том, что исторически поставки на российский рынок были премиальны относительно экспорта», — говорится в комментарии (цитата по «Интерфаксу»).

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Это произошло из-за того, что на рынке было избыточное предложение бензина при низком спросе. В результате доходность мелкого опта и розницы резко повысилась. «Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе», — отметили в правительстве.

Анализ роста розничных цен на моторное топливо Минэнерго при этом показал, что его уровень соответствует соглашениям с нефтяниками. Согласно данным ЦДУ ТЭК, повышение цен на бензин с начала 2019 года в среднем по России составляет 2,3%. В Сибирском федеральном округе — 2,5%, в Дальневосточном федеральном округе — 2,8%.

Напомним, цены на бензин резко выросли весной 2018 года. Правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо, в конце марта его решили продлить до 1 июля. В обмен на это компаниям пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. 17 июня премьер Дмитрий Медведев неожиданно поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

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