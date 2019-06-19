00:43 (мск), источник: Известия
Ниже ватерлинии: как нападение на танкеры может обрушить цены на нефть
Еще совсем недавно любые геополитические потрясения оборачивались стремительным ростом котировок. Но мир изменился.
Скандал вокруг нападения на танкеры в Оманском заливе набирает обороты — руководство США и Саудовской Аравии обвиняет во всем Иран, Тегеран отрицает все претензии. Для мирового рынка нефти настоящим открытием стало то, что даже в момент острого кризиса в Персидском заливе цена толком не выросла. Такое невозможно было представить себе лет 20−30 назад, когда цены очень чутко реагировали на любые геополитические потрясения, пусть даже и самые малые. При этом существует неплохо аргументированное мнение о том, что нынешняя напряженность в Заливе может на самом деле обрушить цены на нефть — при условии, что карта ляжет правильно.
Без энтузиазма
В конце прошлой недели эталонная марка Brent на фоне новостей о подрыве танкеров немного подросла в цене, перевалив за отметку в $62 за баррель. Событие случилось крупное — не каждый день в районе Персидского залива атакуются большие нефтеналивные суда. C учетом растущего напряжения вокруг Ирана, на который администрация США постоянно усиливает давление, угроза серьезного конфликта, который может обернуться большой войной, замаячила на горизонте вполне отчетливо.
Обычно в таких случаях происходит постепенная эскалация, что мы видим и сейчас. Публикация американской разведкой новых данных с обвинениями в адрес Корпуса стражей исламской революции показывает, что официальный Вашингтон очень хочет добить эту тему, даже несмотря на звучащие в оппозиции сдержанные голоса. Но воинственная риторика в этот раз не
Такое развитие событий может быть удивительно для тех, кто привык считать геополитические риски существенным фактором изменения цен на нефть. Действительно, в прошлом даже слухи, не говоря уж про реальные события, ведущие к эскалации конфликтов в Заливе, имели огромное влияние на ценообразование. Сейчас это не совсем так, и последние события — просто наиболее характерный пример. Более того, аргументирует профессор Ник Батлер, бывший
Новая норма
По мнению Батлера, которое он изложил на страницах The Financial Times, сейчас на мировом нефтяном рынке установилась «новая норма» цен. Произошло это после кризиса 2014 года, когда пала «старая» норма, составлявшую от $90 до $120. Сейчас нефть колеблется в пределах $50−80, чаще всего — в коридоре $60−70 за бочку.
При этом многие традиционные производители, хоть и приняли участие в введении квот на добычу в конце 2016 года, находятся в трудном положении. За период высоких цен они так и не сумели в достаточной степени диверсифицировать свои экономики, а значит, низкая цена на нефть принуждает их компенсировать недостаток объемами. К примеру, Саудовской Аравии для балансировки бюджета нужна цена в $80−85 за баррель — или существенное повышение добычи. На данный момент проблема решается благодаря колоссальным резервам, но насколько хватит
Удаление около половины его экспорта (примерно миллион баррелей в сутки) во многом помогло удерживать цены на достаточно приличном уровне выше или поблизости от отметки в $60 за баррель.
Обострение ситуации вокруг Ирана подает инвесторам неоднозначный сигнал. С одной стороны, мало кто верит, что США на самом деле решат
С другой, если речь о войне не идет, а за эпизодом с танкерами последуют лишь новые санкции, которые (допустим по максимуму) остановят экспорт нефти из Ирана, то нефтяной рынок не особенно это почувствует. Миллион баррелей в день — это много, но данный объем может быть без проблем закрыт другими участниками, которые в данный момент старательно самоограничиваются в результате соглашений «ОПЕК+».
Неожиданный поворот
Напротив, ситуация с Ираном может повернуться совсем неожиданно. Традиционно эскалация конфликта между государствами — это в том числе и повод сесть за стол переговоров и наконец наводить порядок в отношениях.
Абсолютно нельзя исключать, что и сейчас события могут пойти по схожему сценарию: Трампу перед выборами нужен громкий внешнеполитический успех, а Иран
Что произойдет в таком случае? Иран сможет в кратчайшие сроки нарастить экспорт в два или даже в три раза — во время прошлого периода послаблений были сделаны существенные инвестиции в нефтегазовую инфраструктуру.
Эту проблему уже не удастся решить введением очередных квот, поскольку производители ОПЕК не готовы ограничивать себя и дальше.
Под давлением этих колоссальных новых объемов предложение на рынке будет на постоянной основе превосходить спрос. Равновесие рухнет, и «новая норма», установившаяся в последние четыре года, отправится в историю вслед за «старой». Затем последует многомесячный период перекалибровки, после которого и будет установлена «новейшая» норма, которая запросто может оказаться в коридоре $30−40 за баррель (для России неприятно, но
Единственным способом сохранить «новую норму» на ближайшие несколько лет остается жесткое эмбарго против Ирана. В этом политические и экономические интересы США и Саудовской Аравии полностью совпадают.
Дмитрий Мигунов