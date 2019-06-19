Курортный сбор могут распространить на частный сектор

Он отметил, что на сегодняшний день налог платят исключительно юрлица — гостиницы или хостелы. Таким образом, по его мнению, граждане, сдающие туристам внаем собственное жилье, оказываются «в необоснованно привилегированном положении».
Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит.
Сергей Чеботаревминистр по делам Северного Кавказа
Министр отметил, что собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых для того, чтобы перечислять плату за постояльцев. Это, по его словам, даст им гарантии соцзащиты и будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени.
Курортный сбор в России ввели с 1 мая 2018 года. Эксперимент по сбору средств с отдыхающих в четырех курортных регионах РФ продлится пять лет — до 2022 года.
Его платят туристы на Алтае (курорт Белокуриха) и в Ставропольском крае (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), с 16 июля — в Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи и еще четыре курортных поселения Туапсинского района). Налог также планируется ввести в Крыму.