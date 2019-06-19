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07:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Продовольственный сектор Евросоюза полностью оправился от российских контрсанкций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РБК.

Источник: Reuters

Она сослалась на выводы Еврокомиссии, согласно которым производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта. Издание уточняет, что европейские аграрии переориентировались на США, Японию и Норвегию.

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Могерини пояснила, что Евросоюз в 2018 году экспортировал продовольствие на 137,4 миллиарда евро, с досанкционного 2013 года этот показатель увеличился на 14,6 процента.

«Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым», — резюмировала она.

В конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В страну запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции.

При пересечении границы эти товары должны уничтожаться. За три года с момента введения продуктового эмбарго было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционных продуктов.

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