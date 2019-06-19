07:03 (мск), источник: Lenta.Ru
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Продовольственный сектор Евросоюза полностью оправился от российских контрсанкций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РБК.
Она сослалась на выводы Еврокомиссии, согласно которым производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта. Издание уточняет, что европейские аграрии переориентировались на США, Японию и Норвегию.
Могерини пояснила, что Евросоюз в 2018 году экспортировал продовольствие на 137,4 миллиарда евро, с досанкционного 2013 года этот показатель увеличился на 14,6 процента.
«Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым», — резюмировала она.
В конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В страну запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции.
При пересечении границы эти товары должны уничтожаться. За три года с момента введения продуктового эмбарго было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционных продуктов.